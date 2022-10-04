РФ будет перебрасывать в Украину росгвардейцев из Сибири и войска из Сирии, новые сформированные подразделения не способны выполнять задачи, - Генштаб ВСУ
Подразделения сформированного и перемещенного в Украину 3 армейского корпуса не в состоянии эффективно выполнять задачи по назначению. В РФ принято решение о перемещении в Украину росгвардейцев из Сибири и войск из Сирии
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в фейсбуке.
По имеющейся информации, подразделения недавно сформированного и перемещенного на территорию Украины 3 армейского корпуса не в состоянии эффективно выполнять задачи по назначению. Устаревшее и непригодное к использованию вооружение и военная техника, самовольное оставление позиций и отказ от выполнения боевых задач личным составом, употребление алкогольных напитков, систематические нарушения военной дисциплины являются основными причинами деморализации военнослужащих подразделений указанного соединения противника.
В свою очередь в городе Тверь, из-за отсутствия преподавательского состава и технических специалистов, привлеченных к войне в Украине, в военной академии воздушно-космической обороны приостановлено обучение на отдельных курсах.
Также отмечается, что военным руководством вооруженных сил Российской Федерации было принято решение о перемещении в район ведения боевых действий подразделений войск росгвардии, базирующихся на административных границах сибирского военного округа и контингента российских войск в Сирии.
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