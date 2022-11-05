Об этом заявил эксперт по международной политике Рамис Юнус в эфире Еспресо

"Турция - страна, претендующая на региональное лидерство и за последние 10-15 лет это лидерство усилившая. Недавно был создан союз турецких стран, и уже идет наполнение, посмотрите, какие активные визиты - Казахстан в Азербайджан, Азербайджан в , Киргизстан. То есть это все работает. Грузию привлекли, Турцию. Британия караулит все эти интересы во главе со всеми своими транснациональными компаниями, с British Petrolium. Это все начало двигаться - и именно на Южном Кавказе. Много ли у России таких возможностей? А Турция будет только усиливаться в соответствии с тем, как Россия будет ослабевать и эту территорию будет спокойно занимать”, - отметил он.

По словам политолога, Турция зашла на Южный Кавказ и будет продвигаться дальше. РФ предоставила ей такую возможность, ведь эта страна не воюет против России. Впрочем, на Крымской платформе в вопросе оккупации Крыма Турция поддержала Украину и имеет с ней стратегические военные отношения в течение 30 лет.

"Даже находясь в центре как дипломатическая платформа, которую выбрали и Украина, и Россия, и Запад это поддержал, но потихоньку, по мере ослабления позиции России, Турция усиливается. Последний зерновой контракт, давление на Россию и то, что Россия отступила на шаг назад, - еще одно тому подтверждение.И в соответствии тому, как это будет развиваться в дальнейшем, Россия будет отходить, а Турция будет наступать - Черное море, Ливия, Сирия, Южный Кавказ, Средняя и Центральная Азия", - подчеркнул Рамис Юнус.

29 октября РФ "приостановила" действие своих обязательств в рамках соглашения о безопасном экспорте зерна в Украину. Тогда же Зеленский заявил, что Россия стремилась расторгнуть соглашение еще в сентябре.

На следующий день НАТО и ЕС призвали РФ возобновить "зерновое соглашение".

1 ноября объявили о старте проекта украинского дунайского пароходства "Дунайский зерновой путь".

В тот же день Украина, ООН и Турция согласовали возобновление "зернового коридора", однако потребовали от РФ дополнительных гарантий безопасности.

2 ноября министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил о старте работы "зернового коридора".

5 ноября Рамис Юнус отметил, что демарш РФ нацелен прежде всего против Турции, а не всего мира, и следует ожидать реакции от Южного Кавказа, Сирии и Ливии.

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