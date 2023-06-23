Луганщина: ситуация динамичная и сложная

Луганское направление является важным и сложным. Генерал Сырский в интервью The Guardian сказал, что враг перебросил часть сил именно сюда – на направление Купянск – Сватово – Креминная, чтобы усложнить ситуацию и перехватить инициативу. Он говорит о том, что россиянам инициативу перехватить не удается, но ситуация сложная. Было сообщение от Генштаба, что на утро 23 июня ВСУ остановили наступление россиян на Купянском и Лиманском направлениях. Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что на протяжении суток Силы обороны вели наступательные действия на направлении Белогоровка - Диброва, имели частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

Эта линия фронта остается без изменений непосредственно на самой карте, но она динамична и сложна. У россиян действует группировка "Запад", которая достаточно насыщена силами и техникой. Они поставляются через Валуйки (РФ) и имеет возможность реагировать достаточно быстро на изменения на линии фронта. Я думаю, что этот участок фронта будет под вниманием Генштаба ВСУ. Враг в дальнейшем будет насыщать этот участок силой, чтобы добиться опрокидывания сюда украинских войск – возможно, из Бахмута или с других участков фронта.

Интенсивность боев в Бахмуте снизилась

Для россиян Бахмут – сакральный город. Потеряв там 100 тыс. воинов погибшими и ранеными, отступить от города - это расписаться в своей полной беспомощности. Сейчас динамика в Бахмуте несколько уменьшилась. Спикер командования "Восток" Череватый сказал, что интенсивность боевых действий и атак окупантов снизилась, но там идет ротация. Туда заходят десантники. Сейчас наше действующее там командование говорит, что готовимся к активным боевым действиям и главные усилия направлены на то, чтобы уничтожить бронированную технику противника. Активно работает артиллерия. В зоне Клещиевки и дальше происходит медленное продвижение.

Юг: этап боевых действий в таком формате продлится несколько месяцев, у ВСУ есть успехи

Показатели уничтожения российской артиллерии уникальны и говорят о том, что ВСУ сегодня снимают главную угрозу. Сырский в интервью как раз детализировал ситуацию на восточном направлении – как ведутся наступательные действия и как он это оценивает. Сказанное Сырским является ответом на публикацию CNN со ссылкой на западных чиновников о том, что ранние этапы украинского контрнаступления не оправдали ожиданий и что контрнаступление имеет меньший успех, чем ожидалось. Этот разговор Сырского является определенной реакцией на эту странную публикацию. Он говорит, что все хотят большой победы сразу и мгновенно. По его словам, должна быть готовность, что это займет определенное время, процесс сложный. С обеих сторон сосредоточено большое количество сил, техники и инженерных препятствий. Генерал говорит, что мы не должны недооценивать врага, потому что он предвидит самые опасные направления наших передвижений и дополнительно усиливает оборону. Сырский также сказал, что наши основные силы еще не задействованы, и мы прощупываем слабые места в обороне россиян. По его словам, Силы обороны найдут участок, где будет сделан пролом и будут использованы основные силы.

Как это отражается на практике? Сейчас боевые действия по всему югу продолжаются в зоне обороны перед основной линией обороны противника. Продолжается этап выманивания резервов. Только они двигаются и перебрасываются – их поддерживает артиллерия противника и начинается этап контрбатарейной борьбы. За месяц уничтожено 553 артустановки – таких показателей раньше не было никогда. Что это значит? Эти резервы россиян со временем становятся беззащитны перед нашей артиллерией. Сегодня заместитель Буданова генерал Скибицкий сказал, что этап боевых действий в таком формате еще продлится 2-3 месяца. Затем Украина посмотрит, каким образом РФ будет дальше реагировать и это будет еще одной коррекцией для украинских сил в вопросе наступления.

Сегодня Генштаб сказал, что при ведении наступательной операции есть частичный успех на Мариупольском и Бердянском направлениях. Это Новоданиловка – Роботино, направление на Токмак от Орехова. Второе направление от Полог: Новая Токмачка – Новофедоровка. На этих направлениях есть успехи и закрепления. Также продолжаются боевые действия за Пятихатками, где наши войска пытаются продвинуться в сторону Жеребянки и развить наступление на Васильевку. Это откроет возможность двигаться на запад в сторону Энергодара и, собственно, в сторону самого Мелитополя.

Снаряды для украинских САУ, кассетные боеприпасы от США

У нас есть САУ "Пион" с калибром в 203 мм. Дальность стрельбы – 47 км. Это самая мощная артиллерийская система с такой дальностью. У нас есть заряды, но не было снарядов. США передают нам 8-дюймовые снаряды, которые подходят под этот калибр. Можно использовать американские снаряды для стрельбы из нашего "Пиона". Они достаточно эффективны для прорыва фортификационных сооружений противника.

Помощницу министра обороны США выступала в Конгрессе по поставкам определенных вооружений Украине спрашивали о кассетных боеприпасах. Она сказала, что это действительно хороший способ для борьбы с противником, особенно когда тот находится в траншеях и окопах. Так нужно 10-20 боеприпасов, а так выстреливаешь один кассетный боеприпас и он имеет большую эффективность. Это логическое решение, чтобы преодолевать линию обороны противника. Запас таких боеприпасов в США – около 3 млн. На три месяца активных боевых действий – это уместное решение для усиления украинской армии.

В Крыму начинает реализовываться сценарий правого берега Днепра в Херсонской области, резервная армия Шойгу, новые дроны на фронте

Группировка российских войск на юге питается через Крым и территорию РФ. Где-то 70% снабжается сухопутным путем, а процентов 30 всего логистического обеспечения реализуется через полуостров. Сейчас начинает повторяться сценарий, когда врага вытесняли с правого берега Херсона, где перебивались мосты. У россиян будет возможность на первом этапе каким-либо образом минимизировать потери, но интенсивность действий ВСУ системна. Поставки чего-либо из Крыма будут ограничены. Это создаст предпосылки, чтобы потенциал российской группировки уменьшался ежемесячно.

Шойгу говорит о создании резервной армии. Думаю, речь идет о 5 полках (2 тыс.) и 1 корпусе (30 тыс.). Это 40 тыс. личного состава. На самом деле еще нужно разбираться – такие декоративные заявления со стороны РФ звучали и раньше. Это все нужно обеспечивать техникой, проводить обучение. На практике "мобики" без техники уходят на фронт. Пока нет предпосылок, чтобы РФ создавала эти резервные армии. Не исключено, что Россия может сделать выводы из сложившейся ситуации и провести дополнительную мобилизацию, которую Путин не хочет объявлять. Такие дискретные варианты пополнения личного состава будут реализовываться.

Вчера появились видео, где россияне рассматривают Switchblade 600. Ранее Украина использовала Switchblade 300, который имел маленькую мощную боевую часть с размером в обычную гранату. Здесь начинается использование боеприпаса с дальностью действия до 40 км, продолжительностью полета до 40 минут. Там боевая часть может пробивать танки и любые бронированные сооружения. Показательно, что этот барражирующий боеприпас начинает использоваться – он раньше еще производился.