РФ будет делать что-то болезненное для Украины, но чтобы не подвергнуться жестким санкциям Запада, - аналитик

Об этом она заявила в эфире программы "Итоги с Анной Валевской" на Еспресо.TV.



"Более или менее жесткие санкции, которые не будут убийственными, но будут ощутимы для России. Они касаются и SWIFT, и ограничения российского рубля на международных финансовых рынках - это может быть ответом на очень агрессивные действия РФ. Россия это понимает, ей это не нужно", - считает Золкина.



По ее мнению, Россия будет устраивать специфические акции эскалации, в частности на линии разграничения на Донбассе.



"Возможно, попытается отвоевать определенную часть в Донецкой и Луганской области. Таким образом она и повысит градус напряжения, но не подвергнет себя тем "адским" санкциям, которые касаются ограничений на финансовые операции. Если бы Россия пошла на новое полномасштабное наступление на новых участках суши, заблокировала бы акваторию Черного моря для Украины, оккупировала Азовское море, применила авиацию, то тогда Запад применил бы эти жесткие санкции", - заявила аналитик.



Она считает, что России "было бы выгоднее использовать Донбасс как плацдарм якобы для победной военной операции, попытаться изменить линию разграничения"



"Сделать что-то, что будет болезненным для Украины и будет заставлять власти предлагать России встречи. При этом этого не будет достаточно для Запада, чтобы применить эти санкции, которыми сейчас РФ пугают", - подытожила Золкина.

Напомним, Байден и Путин общались в формате видеосвязи 7 декабря. Одним из главных вопросов совместного обсуждения было усиление российского военного присутствия на границе с Украиной.

Байден предупредил Путина об ответе в случае нападения на Украину

После разговора с российским президентом Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Байден намерен поговорить с лидерами европейских стран.