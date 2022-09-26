РФ будет бросать на передовую мобилизованную с минимальной подготовкой, - британская разведка
Из-за спешки и отсутствия инструкторов мобилизованные в России окажутся на передовой в Украине после минимальной подготовки
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
По данным британской разведки, на российские военные базы стали поступать первые мобилизованные. В РФ были изданы десятки тысяч призывных писем. Но теперь Россия столкнется с административными и материально-техническими проблемами, чтобы обеспечить обучение мобилизованным.
Британцы отмечают, что, в отличие от большинства западных армий, российские военные проводят начальную подготовку солдат низшего звена в пределах назначенных оперативных подразделений, а не в специальных учебных заведениях. Как правило, один батальон в каждой российской бригаде будет оставаться в гарнизоне, если два других развернуты и могут предоставить инструкторов для обучения новобранцев. Однако Россия развернула многие из этих третьих батальонов в Украине.
"Многие из призванных не будут иметь никакого военного опыта уже в течение нескольких предыдущих лет. Отсутствие военных инструкторов и спешка, с которой Россия начала мобилизацию, свидетельствует о том, что многие призванные будут брошены на передовую с минимальной подготовкой. Они, вероятно, пострадают от высокого уровня истощения", - пришли к выводу в британской разведке.
-
21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.9
Покупка 40.9Продажа 41.86
-
EUR
Покупка 39.99Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное