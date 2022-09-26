Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

По данным британской разведки, на российские военные базы стали поступать первые мобилизованные. В РФ были изданы десятки тысяч призывных писем. Но теперь Россия столкнется с административными и материально-техническими проблемами, чтобы обеспечить обучение мобилизованным.

Британцы отмечают, что, в отличие от большинства западных армий, российские военные проводят начальную подготовку солдат низшего звена в пределах назначенных оперативных подразделений, а не в специальных учебных заведениях. Как правило, один батальон в каждой российской бригаде будет оставаться в гарнизоне, если два других развернуты и могут предоставить инструкторов для обучения новобранцев. Однако Россия развернула многие из этих третьих батальонов в Украине.

"Многие из призванных не будут иметь никакого военного опыта уже в течение нескольких предыдущих лет. Отсутствие военных инструкторов и спешка, с которой Россия начала мобилизацию, свидетельствует о том, что многие призванные будут брошены на передовую с минимальной подготовкой. Они, вероятно, пострадают от высокого уровня истощения", - пришли к выводу в британской разведке.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.

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