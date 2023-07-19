"РФ будет атаковать и следующей зимой": Минэнерго ведет переговоры по расширению возможностей импорта электроэнергии
Минэнерго ведет переговоры с ENTSO-E по увеличению объемов импорта электроэнергии из европейских стран. Это – средство предотвращения блекаутов
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"В настоящее время продолжается самая масштабная за всю историю Украины ремонтная кампания на энергообъектах. В ее пределах мы планируем отремонтировать прежде всего объекты генерации. Также ведутся работы по восстановлению подстанций и сетей, а также объектов тепловой генерации в регионах, для которых она критически важна", - рассказал глава Минэнерго Герман Галущенко.
По его словам, ремонтная кампания должна добавить в энергосистему 1,7 ГВт к следующей зиме.
"В то же время ожидаем, что вражеские атаки продолжатся и следующей зимой, поэтому поддержка партнеров, которая поможет обеспечить максимальную устойчивость системы, чрезвычайно важна", - отметил министр.
Как Украина готовится к атакам РФ
По словам Галущенко, в рамках подготовки к зиме выполняются работы по усилению физической защиты критической инфраструктуры.
Также Украина ведет переговоры с ENTSO-E по увеличению объемов импорта электроэнергии из европейских стран для обеспечения потребностей потребителей в критические периоды.
Следует отметить, что 21 июня сеть операторов системы передачи ENTSO-E увеличила пропускную способность межгосударственных интерконнекторов для импорта электроэнергии в Украину.
- 18 июля стало известно, что Укрэнерго вместе с Минэнерго и Минфином подписали с Всемирным Банком (МБРР) два соглашения о выделении компании грантовой помощи по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины.
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