РФ бросила в бой против Украины даже новобранцев и "альтернативщиков", - СБУ
В рядах российских войск, воюющих на территории Украины, есть новобранцы и призывники, которые вместо срочной службы отрабатывают на общественных работах
"Из-за маниакального желания захватить Украину за три дня пути бросил в бой даже новобранцев и "альтернативщиков" – призывников, которые вместо срочной службы отрабатывают на общественных работах", – рассказали в СБУ.
Сам же пленный российский военный заявил, что армия РФ не могуча, а просто "длинна", причем многие подразделения войск – обычный балласт.
"Наша военная задача – отвлечение. Фактически нас обстреливали, пока кто-то более подготовлен выполнял свою задачу", – сказал пленный.
Теперь, по данным СБУ, он говорит против других захватчиков и помогает спецслужбе довести дело до Гаагского трибунала.
"За этот месяц я успел стать российским военным, затем военным преступником, а сейчас – еще и военным пленником", – заявил российский захватчик. При этом он добавил, что не надеется на спасение, ведь "РФ даже трупы солдат не уносит".
- Напомним, ранее пленный оккупант рассказал о "расстрельных отрядах" в российской армии.
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