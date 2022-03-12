РФ бросила в бой против Украины даже новобранцев и "альтернативщиков", - СБУ





Об этом Службе безопасности Украины рассказал очередной пленник, который всего месяц призвался в армию, передает Еспресо.TV

"Из-за маниакального желания захватить Украину за три дня пути бросил в бой даже новобранцев и "альтернативщиков" – призывников, которые вместо срочной службы отрабатывают на общественных работах", – рассказали в СБУ.

Сам же пленный российский военный заявил, что армия РФ не могуча, а просто "длинна", причем многие подразделения войск – обычный балласт.

"Наша военная задача – отвлечение. Фактически нас обстреливали, пока кто-то более подготовлен выполнял свою задачу", – сказал пленный.

Теперь, по данным СБУ, он говорит против других захватчиков и помогает спецслужбе довести дело до Гаагского трибунала.

"За этот месяц я успел стать российским военным, затем военным преступником, а сейчас – еще и военным пленником", – заявил российский захватчик. При этом он добавил, что не надеется на спасение, ведь "РФ даже трупы солдат не уносит".

Напомним, ранее пленный оккупант рассказал о "расстрельных отрядах" в российской армии.