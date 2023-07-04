Об этом Маляр заявила на своем телеграмм-канале.

"Наши поздравления с Independence Day американскому народу! Спасибо за неизменную поддержку, которая помогает нам бороться за нашу свободу, уничтожать врага и защищать общие ценности", - пишет замминистра.

Маляр считает реактивные системы залпового огня HIMARS одним из сильнейших проявлений поддержки, оказанной Соединенными Штатами Америки нашей стране.

"Испугнувшись и почувствовав первые огромные потери, оккупанты начали охоту на HIMARS. Но так до сих пор никого и не поймали. Благодаря максимальной скорости 85 км/ч HIMARS способна развернуться, отстреляться и покинуть позицию менее чем за 1 мин. Это позволяет применять ее для тактики shoot-and-scoot (стреляй-и-беги), что значительно уменьшает шансы быть обнаруженным и пораженным врагом", - отметила Маляр.

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Заместитель главы Минобороны упомянула о случаях использования этих систем, таких как уничтожение российской базы в селе Правые Саги возле Олешек в Херсонской области и высокоточный удар 1 января 2023 года по зданию профессионально-технического училища в Макеевке, когда, по разным источникам, погибло от 50 до 600 мобилизованных россиян: "Для украинских военных "Хаймарсы" стали реальным оружием победы. Ведь "Одна ракета – одна уничтоженная цель" это недостижимый результат для устаревших советских аналогов".

Справочно. M142 HIMARS была разработана в США в конце 90-х годов. Она имеет множество различных боеприпасов в своем арсенале, включая обычные неуправляемые и высокоточные баллистические ракеты с GPS-навигацией. Боеприпасы и их дальность поражения: MLRS – 45 км, GMLRS – 70 км, ER GMLRS – 150 км, ATACMS – 300 км, экспериментальная ракета PrSM – 499 км.

Что известно о работе HIMARS в Украине

HIMARS (M142 High Mobility Artillery Rocket System) – это ракетная установка, размещенная на пятитонном грузовике, который может быстро запустить шесть управляемых ракет. Ракеты, поставленные в Украину, имеют дальность до 80 км, что более чем в два раза превышает дальность гаубиц, которые США ранее передавали Украине.

23 июня 2022 года первые американские реактивные системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину. Они сыграли решающую роль в ходе подготовки и проведения успешных операций против русской армии.

По данным американской армии, к середине августа 2022 Украина уничтожила более 100 высокоценных российских целей с помощью HIMARS.

27 июня 2023 г. США объявили новый пакет помощи Украине $500 млн, куда, в частности, вошли боеприпасы для Patriot и HIMARS, а также бронетехника.