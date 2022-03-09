РФ блокирует создание "зеленых коридоров" для жителей Мариуполя, в заложниках находятся более 400 тыс. человек, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир к немедленным действиям, чтобы российские варвары прекратили войну против гражданских и детей в Украине
Об этом Кулеба заявил в Twitter, передает Еспресо.TV.
"Россия продолжает держать в заложниках более 400 тысяч человек в Мариуполе, блокирует гуманитарную помощь, эвакуацию. Обстрелы продолжаются. Почти 3 тысячи новорожденных скоро останутся без лекарств и еды", - написал глава МИД.
Он также призвал мир немедленно действовать. "Российские варвары должны прекратить войну против гражданских и детей!" - подчеркнул он.
- Напомним, эвакуация мирных жителей из Изюма, Харьковской области, задерживается из-за обстрелов, которые не прекращает РФ.
- В то же время началась эвакуация населения из Энергодара. В Запорожье уже отправились эвакуационные автобусы, которые вывозят в безопасные места мирных жителей
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