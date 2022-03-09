РФ блокирует создание "зеленых коридоров" для жителей Мариуполя, в заложниках находятся более 400 тыс. человек, - Кулеба

Об этом Кулеба заявил в Twitter, передает Еспресо.TV.

"Россия продолжает держать в заложниках более 400 тысяч человек в Мариуполе, блокирует гуманитарную помощь, эвакуацию. Обстрелы продолжаются. Почти 3 тысячи новорожденных скоро останутся без лекарств и еды", - написал глава МИД.



Он также призвал мир немедленно действовать. "Российские варвары должны прекратить войну против гражданских и детей!" - подчеркнул он.

Напомним, эвакуация мирных жителей из Изюма, Харьковской области, задерживается из-за обстрелов, которые не прекращает РФ.

В то же время началась эвакуация населения из Энергодара. В Запорожье уже отправились эвакуационные автобусы, которые вывозят в безопасные места мирных жителей