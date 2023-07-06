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РФ била утром по Херсонщине: по меньшей мере пять человек пострадали

6 июля, 2023 четверг
14:07
Война с Россией

Утром 6 июля российские войска открыли огонь по мирным населенным пунктам Херсонской области

Об этом информирует глава ОВА Александр Прокудин .

"Армия РФ продолжает крыть огнем мирные населенные пункты Херсонщины. Известно о по меньшей мере пятерых пострадавших", - заявил глава региона.

В результате попадания снарядов в поселке Антоновка пострадала 73-летняя женщина, которая находилась во время обстрелов на улице. В настоящее время медики оказали ей помощь, от госпитализации жительница отказалась.

Также в поселке Приозерное 71-летняя женщина и 65-летний мужчина получили тяжелые ранения. Врачи борются за их жизнь.

В то же время рашисты били по городу Херсон. По предварительной информации, пострадали два человека. На месте работают спасатели.

  • 2 июля российские войска нанесли удары по одиннадцати областям Украины, в результате чего 11 человек получили ранения. Херсонщина подверглась 85 обстрелам, из них 9 было по Херсону. Ранения в области получили 6 человек.
  • В понедельник, 3 июля, россияне обстреляли Сумы. В результате атаки повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома. Погибли два человека, 19 получили ранения.
  • Российская армия вечером 3 июля обстреляла поселок Киндейка в Херсонской области, ранены.
Херсон
Херсонщина
воєнні злочини Росії
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