Об этом информирует глава ОВА Александр Прокудин .

"Армия РФ продолжает крыть огнем мирные населенные пункты Херсонщины. Известно о по меньшей мере пятерых пострадавших", - заявил глава региона.

В результате попадания снарядов в поселке Антоновка пострадала 73-летняя женщина, которая находилась во время обстрелов на улице. В настоящее время медики оказали ей помощь, от госпитализации жительница отказалась.

Также в поселке Приозерное 71-летняя женщина и 65-летний мужчина получили тяжелые ранения. Врачи борются за их жизнь.

В то же время рашисты били по городу Херсон. По предварительной информации, пострадали два человека. На месте работают спасатели.