Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Истребитель F-35 – это самолет пятого поколения, в некоторых параметрах он пошел чуть дальше. США уже начинают работать над самолетом шестого поколения. Самолеты, которые Россия называет пятым поколением, не соответствуют данному классу самолета. РФ уже безнадежно отстала в отрасли авиастроения современных передовых авиационных платформ", - подчеркнул Долинце.

Авиационный эксперт также добавил, что одним из конкурентов США в сфере авиастроительства в следующие десятилетия будет Китай, который активно овладевает и пытается строить платформы шестого поколения.

Ранее стало известно, что Великобритания летом 2023 года приступит к подготовке украинских пилотов на самолетах, стоящих на вооружении стран НАТО.