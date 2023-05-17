РФ безнадежно отстала в области современных авиационных платформ, - авиаэксперт Долинце
Авиационный эксперт Богдан Долинце отметил, что США начинают работать над самолетом шестого поколения
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Истребитель F-35 – это самолет пятого поколения, в некоторых параметрах он пошел чуть дальше. США уже начинают работать над самолетом шестого поколения. Самолеты, которые Россия называет пятым поколением, не соответствуют данному классу самолета. РФ уже безнадежно отстала в отрасли авиастроения современных передовых авиационных платформ", - подчеркнул Долинце.
Авиационный эксперт также добавил, что одним из конкурентов США в сфере авиастроительства в следующие десятилетия будет Китай, который активно овладевает и пытается строить платформы шестого поколения.
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