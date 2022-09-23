РФ без мотивации и веры в себя подтягивает резервы и создает новые переправы в Херсонской области, - ОК "Юг"
На Херсонском направлении отчаявшиеся российские войска продолжают создавать понтонные переправы через Днепр, по которым метко бьет артиллерия ВСУ
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ситуация в нашей зоне ответственности на южнобукском направлении остается сложной, но контролируемой Силами обороны. Враг не имеет мотивации, веры в свои перспективы, но отчаянно продолжает подтягивать резервы с помощью альтернативных переправ, не оставляющих попыток обустраивать под нашим огневым контролем", - пишут в "Юге".
В течение дня, 22 сентября, по позициям ВСУ и населенным пунктам вдоль линии фронта и тыла, россияне нанесли 5 авиационных и 1 ракетный удар.
Подтвержден результативный удар ВСУ по понтонной переправе в районе Львового, Херсонщины.
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