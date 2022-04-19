English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией РФ бьет по нашим городам ракетами, которые Украина передала ей по Будапештскому меморандуму, - Арестович

РФ бьет по нашим городам ракетами, которые Украина передала ей по Будапештскому меморандуму, - Арестович

19 апреля, 2022 вторник
12:29
война с Россией

Россия применяет против Украины ракеты, полученные от нашей страны по условиям Будапештского меморандума

Об этом советник Офисе президента Украины Алексей Арестович заявил в эфире национального телемарафона, сообщает Еспресо.TV.

По его словам, враг будет наносить ракетные удары до конца войны, поскольку имеет существенные запасы ракет, части из которых получил по условиям Будапештского меморандума.

"Они бьют ракетами воздушного базирования, которые Украина передала им по результатам Будапештского меморандума. В этом большая ирония заключается. И таких ракет у них еще сотни. Учитывая, что в ракетном залпе обычно у них 5-12 ракет, не более, мы можем сосчитать. сколько ракет у них осталось еще", - рассказал Арестович.

Будапештский меморандум - международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 между Украиной, США, Россией и Великобританией о неядерном статусе Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ракеты
Читайте также:
російські кораблі
17 апреля, 2022 воскресенье
К месту затопления лоханки под названием "Москва" россияне тянут две буровые "вышки Бойко", - эксперт
Валерий Залужный
18 апреля, 2022 понедельник
Непосредственная угроза для Киева ликвидирована, ВСУ ведут бои в пригороде Херсона, россияне сосредоточили основные усилия на Изюмском направлении, - Залужный
Путін
18 апреля, 2022 понедельник
Путин будет идти вперед: или бункерное существование Ким Чен Ына, или поднятие ставок, - Климкин
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 30.45
    Покупка 30.45
    Продажа 31.97
  • EUR
    Покупка 32.76
    Продажа 34.54
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
19 апреля
22:38
Зеленский
Зеленский: армия РФ навсегда впишет себя в мировую историю как едва ли не самая варварская и бесчеловечная
22:33
В Экопарке под Харьковом обнаружили тела двух работников, расстрелянных российскими захватчиками
22:15
Вместо российского, в Европу начали поступать индонезийский уголь
22:14
Бойцы ОТУ "Восток" 19 апреля отбили 3 атаки, уничтожили 30 оккупантов, 10 бронемашин и вертолет
22:12
Американский автоконцерн General Motors уходит из России, - КоммерсантЪ
22:11
Байден и Джонсон пообещали передать Украине больше артиллерии
21:59
Олаф Шольц
Германия исчерпала оружие, которое может предоставить Украине из своих запасов, но работает с частными производителями, чтобы помочь Киеву - Шольц
21:57
Российский оппозиционер Алексей Навальный откликнулся на убийство оккупантами в Буче своего однофамильца Ильи Навального
21:44
Финляндия отправит Украине военную помощь
21:41
Турция поможет Украине разминировать территорию, - министр внутренних дел
21:38
Эксклюзив
Россияне начали наступление на Востоке Украины еще полторы недели назад, - Кабакаев
21:25
Методичка Путина не меняется, в Чечне тоже были фильтрационные лагеря, пытали и убивали гражданских, - посольство США
21:25
Кабмин
Кабмин выделил еще 30 млрд грн на оборону Украины
21:09
Борис Джонсон
"Наша цель - укрепить Украину настолько, чтобы Россия больше никогда не посмела вторгнуться", - Джонсон
21:08
Эммануель Макрон
Макрон укрепил отрыв от Ле Пен перед вторым туром выборов президента Франции
21:05
пенсия
250 тысяч вынужденных переселенцев получили денежную помощь, - Денис Шмыгаль
21:03
Эксклюзив
Путин ужасно напуган, что внутри зреет мятеж, - Наливайченко
20:54
Олаф Шольц
Шольц призвал Путина остановить войну против Украины
20:52
Мі-17
Вертолеты, дроны-камикадзе, гаубицы: в Украину начала поступать новая партия оружия из США
20:40
Чехия Украина
Чехия будет ремонтировать украинскую военную технику, - министр обороны
20:40
"Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них га*но-армия". Российский олигарх Тиньков назвал войну в Украине безумием
20:23
Залужный обсудил сложную обстановку на Востоке и Юге Украины с главой объединенного комитета начальников штабов США
20:21
Украинские беженцы в Германии. Профсоюзы ФРГ предостерегают от формирования класса "работников второго сорта"
20:19
"Азовсталь", Мариуполь. Апрель 2022 года
Все, что у них есть, кроме ядерного оружия, россияне используют в Мариуполе. Азовсталь практически полностью уничтожен, - "Азов"
20:17
В одной из громад в Запорожской области провели псевдоголосование за присоединение к оккупационной администрации "ДНР", - глава Пологовской РГА
20:04
В результате обстрела Харькова из "урагана" 19 апреля погибли 4 человека, – Офис генпрокурора
19:49
Американская компания Westinghouse предоставила гуманитарную помощь украинским АЭС
19:45
Генсек ООН призвал установить предпасхальный четырехдневный "режим тишины" и открыть гуманитарные коридоры
19:26
"Друга Ріка" отправится в благотворительный тур, чтобы собрать деньги для людей, пострадавших от войны в Украине
19:22
Россияне начали наступление в районе Пологов в Запорожской области в рамках битвы за Донбасс, но линия столкновения не изменилась, - ОВА
19:17
Канада
Дочери Путина, супруга Лаврова и владельцы Альфа-банка. Канада расширила санкционный список россиян
19:04
Украинцы запустили флеш-моб для спасения детей с Азовстали
18:55
Крым
РФ планирует провести псевдореферендум по присоединению к оккупированному Крыму в городе Николаевской области, - разведка
18:54
Обновлено
"Шахтер" вышел на матч с "Фенербахче" в футболках с фото 4-летней девочки из Мариуполя
18:48
Через "Дию" для ВСУ собрали 270 млн грн. Что приобрели за эти деньги
18:47
Украинские военные отбили Марьинку, - Генштаб ВСУ
18:40
Эксклюзив
Энергоатом будет производить ядерное топливо по технологии Westinghouse, – Котин
18:30
Вы фашистов убиваете, бл*дь, поверь мне!": родные оккупантов верят телевизору и отрицают зверства, в которых признаются российские военные, - СБУ
18:23
Коллективный Запад согласился с тем, что с Россией договориться не получится. В США и Европе поняли, что покончить с путинским режимом можно только на поле боя, - Чалый
18:09
Коммунисты предлагают сделать государственным флагом России флаг СССР
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV