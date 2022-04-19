РФ бьет по нашим городам ракетами, которые Украина передала ей по Будапештскому меморандуму, - Арестович

Об этом советник Офисе президента Украины Алексей Арестович заявил в эфире национального телемарафона, сообщает Еспресо.TV.

По его словам, враг будет наносить ракетные удары до конца войны, поскольку имеет существенные запасы ракет, части из которых получил по условиям Будапештского меморандума.

"Они бьют ракетами воздушного базирования, которые Украина передала им по результатам Будапештского меморандума. В этом большая ирония заключается. И таких ракет у них еще сотни. Учитывая, что в ракетном залпе обычно у них 5-12 ракет, не более, мы можем сосчитать. сколько ракет у них осталось еще", - рассказал Арестович.

Будапештский меморандум - международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 между Украиной, США, Россией и Великобританией о неядерном статусе Украины.

24 марта Пентагон заявил, что Россия за месяц войны выпустила по Украине 1200 ракет .

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