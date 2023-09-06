РФ атаковала Запорожье: ранены по меньшей мере 2 человека, разрушен объект гражданской инфраструктуры
Российские террористы в среду, 6 сентября, нанесли ракетный удар по одному из районов Запорожья, в результате чего ранения получили по меньшей мере два человека. Также разрушен объект гражданской инфраструктуры
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Отмечается, что россияне атаковали Запорожье в 10.24. В результате попадания разрушен объект гражданской инфраструктуры, травмированы два работника предприятия.
"Также на данный момент зафиксировано, что в результате взрывной волны в нескольких многоэтажках и учебных заведениях вылетели окна", - добавил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
На месте попаданий работают соответствующие службы.
- Утром среды, 6 сентября, российские террористы нанесли удар по селу Новая Гнилица Чугуевского района Харьковской области. В результате обстрела ранения получил местный житель.
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