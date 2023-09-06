РФ атаковала Запорожье: ранены по меньшей мере 2 человека, разрушен объект гражданской инфраструктуры

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Отмечается, что россияне атаковали Запорожье в 10.24. В результате попадания разрушен объект гражданской инфраструктуры, травмированы два работника предприятия.

"Также на данный момент зафиксировано, что в результате взрывной волны в нескольких многоэтажках и учебных заведениях вылетели окна", - добавил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

На месте попаданий работают соответствующие службы.