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РФ атаковала Запорожье: ранены по меньшей мере 2 человека, разрушен объект гражданской инфраструктуры

6 сентября, 2023 среда
11:49
Война с Россией

Российские террористы в среду, 6 сентября, нанесли ракетный удар по одному из районов Запорожья, в результате чего ранения получили по меньшей мере два человека. Также разрушен объект гражданской инфраструктуры

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Отмечается, что россияне атаковали Запорожье в 10.24. В результате попадания разрушен объект гражданской инфраструктуры, травмированы два работника предприятия.

"Также на данный момент зафиксировано, что в результате взрывной волны в нескольких многоэтажках и учебных заведениях вылетели окна", - добавил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

На месте попаданий работают соответствующие службы.

  • Утром среды, 6 сентября, российские террористы нанесли удар по селу Новая Гнилица Чугуевского района Харьковской области. В результате обстрела ранения получил местный житель.
Украина
Россия
Запорожье
російська армія
окупанти
Запорожская область
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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