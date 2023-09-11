РФ атаковала центр села в Херсонской области: повреждено админздание

Об этом информирует Херсонская ОВА .

"Российская армия атаковала центральную часть села Кизомыс", - говорится в заявлении.

Сообщается, что около 12:40 зафиксировано четыре прилета по населенному пункту в Херсонской области.

Рашисты попали в админздание, там повреждена кровля, взрывной волной и обломками выбиты окна и двери.

Пострадавших среди местных жителей нет.

В 12:25 начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко написал об обстреле областного центра.

"Армия РФ по временно оккупированному левому берегу обстреливает центр Херсона и прибрежные районы", - написал глава администрации.