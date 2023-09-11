РФ атаковала центр села в Херсонской области: повреждено админздание
Около обеда 11 сентября враг атаковал центр села Кизомис в Белозерской поселковой общине Херсонской области. Из-за обстрелов повреждено административное здание
Об этом информирует Херсонская ОВА .
"Российская армия атаковала центральную часть села Кизомыс", - говорится в заявлении.
Сообщается, что около 12:40 зафиксировано четыре прилета по населенному пункту в Херсонской области.
Рашисты попали в админздание, там повреждена кровля, взрывной волной и обломками выбиты окна и двери.
Пострадавших среди местных жителей нет.
В 12:25 начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко написал об обстреле областного центра.
"Армия РФ по временно оккупированному левому берегу обстреливает центр Херсона и прибрежные районы", - написал глава администрации.
- 8 сентября российские террористы сбросили авиабомбу на Одрадокаменке Херсонской области. В результате вражеской атаки 3 человека погибли, 4 пострадали.
- 9 сентября российские террористы атаковали поселок Солнечный Херсонской области. В результате вражеского обстрела погиб мужчина.
- Вчера утром враг атаковал центр Херсона, оккупанты ударили по образовательному заведению. Из-за попадания вражеских снарядов в здании повреждены кровля и окна. Также обстреляли жилой дом. У 68-летней женщины диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. Еще вчера оккупанты ударили по Суворовскому району города. Минно-взрывную травму и ранение шеи получила 69-летняя женщина.
- За минувшие сутки по области противник совершил 57 обстрелов, из них 4 – по городу Херсон. Оккупанты попали в районы 26 населенных пунктов области, территорию и здания учебного заведения и одного из подразделений ГСЧС, объект критической инфраструктуры в Херсоне, а также башню мобильной связи в Бериславском районе.
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