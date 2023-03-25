РФ атаковала Сумщину из минометов, гранатометов и артиллерии
В течение дня, 25 марта, россияне совершили обстрелы территории 6 громад Сумской области
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Россияне обстреляли территории Эсманской, Зноб-Новгородской, Краснопольской, Белопольской, Новослободской и Середино-Будской громад Сумщины.
Для обстрелов россияне использовали минометы, гранатометы и артиллерию.
Во всех случаях обошлось без потерь и разрушений.
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