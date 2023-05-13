РФ атаковала села на Харьковщине: есть раненые
Сегодня, 13 мая, российские оккупационные войска продолжают атаковать Купянский район Харьковщины. Известно о двух раненых в результате обстрела
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Сегодня российские оккупанты обстреляли с. Хатнее Купянского района. Ранена женщина 43 лет.
Кроме того, в результате обстрела с. Огурцово Чугуевского района ранен 61-летний гражданский мужчина. В настоящее время медики оказывают пострадавшим помощь.
- За прошедшие сутки российская армия продолжала обстреливать населенные пункты Изюмского, Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.
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