Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Сегодня российские оккупанты обстреляли с. Хатнее Купянского района. Ранена женщина 43 лет.

Кроме того, в результате обстрела с. Огурцово Чугуевского района ранен 61-летний гражданский мужчина. В настоящее время медики оказывают пострадавшим помощь.