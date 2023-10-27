РФ атаковала с беспилотника Михайловку на Херсонщине: ранены супруги

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Отмечается, что оккупанты около 15:40 сбросили на населенный пункт взрывчатку с беспилотника. В результате ранения получили двое местных: 79-летний мужчина и его 73-летняя жена.

"Обоих пострадавших госпитализировали. Медики оказывают им необходимую помощь", – добавили в ОВА.