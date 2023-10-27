РФ атаковала с беспилотника Михайловку на Херсонщине: ранены супруги
Российские террористы в пятницу, 27 октября, атаковали с беспилотника село Михайловка Херсонской области, в результате чего ранения получили мужчина и женщина
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Отмечается, что оккупанты около 15:40 сбросили на населенный пункт взрывчатку с беспилотника. В результате ранения получили двое местных: 79-летний мужчина и его 73-летняя жена.
"Обоих пострадавших госпитализировали. Медики оказывают им необходимую помощь", – добавили в ОВА.
- В тот же день россияне обстреляли село Кондрашовка Купянского района Харьковской области. Ранение получила 67-летняя женщина.
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