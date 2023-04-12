Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В сутки 11 апреля российская армия в дальнейшем обстреливала города и села Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

"В результате обстрелов г. Волчанск Чугуевского района повреждены по меньшей мере 4 жилых дома и дорожное полотно. В Изюмском районе в результате падения российского БПЛА произошел пожар на площади 10 га на открытой территории в поле", - отметили в администрации.

Также РФ обстреляла Кондрашовку Купянского района, 62-летняя женщина получила ранения.