РФ атаковала приграничье Харьковщины: есть раненые и повреждены 4 дома, произошел пожар
В течение суток 11 апреля российская армия обстреливала Харьковщину, ранения получила 62-летняя женщина, повреждены 4 дома и дорога, произошел пожар
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В сутки 11 апреля российская армия в дальнейшем обстреливала города и села Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.
"В результате обстрелов г. Волчанск Чугуевского района повреждены по меньшей мере 4 жилых дома и дорожное полотно. В Изюмском районе в результате падения российского БПЛА произошел пожар на площади 10 га на открытой территории в поле", - отметили в администрации.
Также РФ обстреляла Кондрашовку Купянского района, 62-летняя женщина получила ранения.
- Напомним, утром Генштаб отчитывался, что за прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 21 авиационный удар и совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.27
Покупка 37.27Продажа 38.08
-
EUR
Покупка 40.31Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное