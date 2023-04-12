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РФ атаковала приграничье Харьковщины: есть раненые и повреждены 4 дома, произошел пожар

12 апреля, 2023 среда
09:07
война с Россией

В течение суток 11 апреля российская армия обстреливала Харьковщину, ранения получила 62-летняя женщина, повреждены 4 дома и дорога, произошел пожар

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В сутки 11 апреля российская армия в дальнейшем обстреливала города и села Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

"В результате обстрелов г. Волчанск Чугуевского района повреждены по меньшей мере 4 жилых дома и дорожное полотно. В Изюмском районе в результате падения российского БПЛА произошел пожар на площади 10 га на открытой территории в поле", - отметили в администрации.

Также РФ обстреляла Кондрашовку Купянского района, 62-летняя женщина получила ранения.

  • Напомним, утром Генштаб отчитывался, что за прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 21 авиационный удар и совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Украина
Россия
Харковщина
воєнні злочини Росії
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