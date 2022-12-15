Об этом сообщает Укрзализныця.

"В связи с повреждением контактной сети под Никополем вражеским артобстрелом, Укрзализныцей привлечены резервные теплотяги для безопасного вывоза из региона", - пишет пресс-служба.

Это причинило задержку поездов:

№62 Одесса — Харьков будет следовать с задержкой на 4 часа;

№276 Киев-Запорожье - на 4,5 часа;

№119 Львов — Запорожье на 2 часа.

№120 Запорожье - Львов на 30 минут.

"Продолжаем движение и заботимся о безопасности пассажиров", - подчеркнули в Укрзализныце.

В случае длительного блэкаута Укрзализныця обеспечит бесперебойное курсирование поездов, а билеты на них можно будет приобрести в кассах вокзалов.

Укрзализныця назначила один эвакуационный рейс из Покровска во Львов на четверг, 15 декабря. Проезд в нем бесплатный.

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