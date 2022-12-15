РФ атаковала Никопольщину: Укрзализныця предупредила о задержках поездов из-за повреждения контактной сети
Из-за повреждений в результате российских обстрелов сети под Никополем Укрзализныця сообщила о задержке четырех поездов от 30 минут до более четырех часов
Об этом сообщает Укрзализныця.
"В связи с повреждением контактной сети под Никополем вражеским артобстрелом, Укрзализныцей привлечены резервные теплотяги для безопасного вывоза из региона", - пишет пресс-служба.
Это причинило задержку поездов:
- №62 Одесса — Харьков будет следовать с задержкой на 4 часа;
- №276 Киев-Запорожье - на 4,5 часа;
- №119 Львов — Запорожье на 2 часа.
- №120 Запорожье - Львов на 30 минут.
"Продолжаем движение и заботимся о безопасности пассажиров", - подчеркнули в Укрзализныце.
- В случае длительного блэкаута Укрзализныця обеспечит бесперебойное курсирование поездов, а билеты на них можно будет приобрести в кассах вокзалов.
- Укрзализныця назначила один эвакуационный рейс из Покровска во Львов на четверг, 15 декабря. Проезд в нем бесплатный.
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