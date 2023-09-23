РФ атаковала Николаевку на Херсонщине: есть раненый
Российские террористы в субботу, 23 сентября, атаковали Николаевку Херсонской области: на местного мужчину с беспилотника сбросили взрывчатку
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.
"Оккупанты сбросили взрывчатку на 78-летнего местного жителя. Мужчина получил тяжелые ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате атаки мужчина потерял часть руки и получил ранение грудной клетки. У него также открытый перелом черепа и кровотечение. Пострадавший госпитализирован.
"Медики делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь", – добавили в ОВА.
- В ночь на 23 сентября Россия атаковала Украину ударными беспилотниками и ракетами. В частности, враг попал в рекреационную инфраструктуру Одесчины двумя ракетами "Оникс". Над Днепропетровщиной ПВО сбило 12 "шахедов".
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