РФ атаковала Николаевку на Херсонщине: есть раненый

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

"Оккупанты сбросили взрывчатку на 78-летнего местного жителя. Мужчина получил тяжелые ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки мужчина потерял часть руки и получил ранение грудной клетки. У него также открытый перелом черепа и кровотечение. Пострадавший госпитализирован.

"Медики делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь", – добавили в ОВА.