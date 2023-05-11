Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Отмечено, что после 70 обстрелов зафиксировано более трех десятков разрушений в 20 населенных пунктах. 60 раз враг бил из артиллерии, 5 из РСЗО, нанес 3 авиационных удара и один ракетный, совершил одну атаку с БПЛА.

Изуродованы частные дома, автомобили, имущество жителей, социальные учреждения и коммунальные сети в Гуляйполе, Орехове, Степногорске и окрестных селах.

10 мая в 22:05 оккупанты массированно обстреляли Малокатериновку, где 8 человек пострадали от кассетных снарядов. Трое из них - прибывшие по вызову работники скорой помощи. Ранения получили и местные жители – три человека и две женщины.

Также перебита газовая труба. На месте работала бригада газовой службы.