РФ атаковала населенные пункты Запорожья кассетными снарядами и другим вооружением: 8 раненых, перебита газовая труба
За сутки, 10 мая, войска РФ 60 раз били по Запорожье из артиллерии, 5 из РСЗО, нанесли 3 авиационных удара и один ракетный, совершили одну атаку с БПЛА
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Отмечено, что после 70 обстрелов зафиксировано более трех десятков разрушений в 20 населенных пунктах. 60 раз враг бил из артиллерии, 5 из РСЗО, нанес 3 авиационных удара и один ракетный, совершил одну атаку с БПЛА.
Изуродованы частные дома, автомобили, имущество жителей, социальные учреждения и коммунальные сети в Гуляйполе, Орехове, Степногорске и окрестных селах.
10 мая в 22:05 оккупанты массированно обстреляли Малокатериновку, где 8 человек пострадали от кассетных снарядов. Трое из них - прибывшие по вызову работники скорой помощи. Ранения получили и местные жители – три человека и две женщины.
Также перебита газовая труба. На месте работала бригада газовой службы.
- В сутки, 9 мая, армия РФ нанесла 107 ударов по городам и селам Запорожской области. Зафиксировано 93 артобстрела, десять - из РСЗО, три атаки БПЛА и авиаудар.
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