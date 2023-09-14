РФ атаковала Херсонщину: ранены 2 гражданских
Российские террористы в четверг, 14 сентября, атаковали Херсонскую область: ранены двое гражданских, которые находились в поле близ села Михайловка
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Отмечается, что россияне нанесли удар вблизи села Михайловка в Новоалександровской сельской общине Бериславского района. В тот момент там находились двое мужчин: 37 и 42 лет. Они получили ранения.
В настоящее время их госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь.
- Ночью 14 сентября российская армия атаковала артиллерией поселок Новодмитровка Белозерской общины Херсонской области. В результате обстрела погиб 6-летний ребенок, 4 человека получили ранения.
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