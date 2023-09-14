РФ атаковала Херсонщину: ранены 2 гражданских

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Отмечается, что россияне нанесли удар вблизи села Михайловка в Новоалександровской сельской общине Бериславского района. В тот момент там находились двое мужчин: 37 и 42 лет. Они получили ранения.

В настоящее время их госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь.