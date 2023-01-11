РФ атаковала Харьковщину, в облцентре прогремели взрывы
Вечером 10 января российские оккупанты нанесли удары по Харьковщине
Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары!" – написал Синегубов.
В то же время Суспільне сообщило, что в Харькове дважды были слышны звуки взрывов.
Через некоторое время глава ОВА уточнил, что захватчики попали в склад пиротехники, спровоцировав детонацию хранившихся там средств.
"Оккупанты нанесли удары по Киевскому району Харькова. Зафиксировано попадание в склад пиротехники. Наблюдается детонация пиротехнических изделий. Предварительно, без пострадавших. На месте работают специалисты ГСЧС", - написал Синегубов.
Суспільне обнародовало видео детонации пиротехники.
Ранее в этот день Харьков посетила с неанонсированным визитом глава МИД Германии Анналена Бербок. Она назвала город "символом абсолютного безумия российско-захватнической войны" и заверила в дальнейшей поддержке Украины Германией, в том числе по поставкам оружия.
- Накануне, утром 9 января, оккупанты ударили ракетой по рынку в поселке Шевченково Харьковской области. В результате атаки погибли две женщины, 6 мирных жителей получили ранения.
- Ранее, около 23:00 субботы, 7 января, россияне нанесли ракетный удар по Мерефе Харьковской области, в результате чего погиб 50-летний мужчина.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.04
Покупка 40.04Продажа 40.75
-
EUR
Покупка 41.77Продажа 42.86
- Актуальное
- Важное