РФ атаковала Харьковщину, в облцентре прогремели взрывы

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары!" – написал Синегубов.

В то же время Суспільне сообщило, что в Харькове дважды были слышны звуки взрывов.

Через некоторое время глава ОВА уточнил, что захватчики попали в склад пиротехники, спровоцировав детонацию хранившихся там средств.

"Оккупанты нанесли удары по Киевскому району Харькова. Зафиксировано попадание в склад пиротехники. Наблюдается детонация пиротехнических изделий. Предварительно, без пострадавших. На месте работают специалисты ГСЧС", - написал Синегубов.

Суспільне обнародовало видео детонации пиротехники.

Ранее в этот день Харьков посетила с неанонсированным визитом глава МИД Германии Анналена Бербок. Она назвала город "символом абсолютного безумия российско-захватнической войны" и заверила в дальнейшей поддержке Украины Германией, в том числе по поставкам оружия.

Накануне, утром 9 января, оккупанты ударили ракетой по рынку в поселке Шевченково Харьковской области. В результате атаки погибли две женщины, 6 мирных жителей получили ранения.

Ранее, около 23:00 субботы, 7 января, россияне нанесли ракетный удар по Мерефе Харьковской области, в результате чего погиб 50-летний мужчина.

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