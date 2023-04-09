РФ атаковала Харьковщину ракетами: повреждены дома и хозяйственные постройки

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграме.

8 апреля под ударом российской армии в очередной раз оказались города и села Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

"Вчера утром враг нанес ракетный удар (предварительно ракета Х-59) по территории рядом с Лозовеньковским водохранилищем в Харьковском районе. Частично повреждены здания ресторанного комплекса и дом в пгт Малая Даниловка", - отметили в администрации.

Также ракета С-300 была направлена на пгт Великий Бурлук Купянского района: она упала на открытой местности, частично поражены 3 жилых дома и 3 хозяйственные постройки.