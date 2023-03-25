РФ атаковала Днепропетровщину артиллерией и БПЛА
В течение дня российская армия атаковала две громады Днепропетровщины, захватчики атаковали из беспилотников и тяжелой артиллерии
Об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
Днем 25 марта россияне атаковали из БПЛА Марганецкую громаду, а по Великомихайловской ТГ оккупанты били из тяжелой артиллерии.
"В обоих случаях - без пострадавших. Территории обстрелов обследуются", - отметил глава ДОР.
- Напомним, в субботу, 25 марта, российские кафиры обстреляли Часов Яр и Торецк в Донецкой области. Убиты два человека.
- Также под атакой оказался Херсон: российская армия обстреляла пункт выдачи гуманитарной помощи, есть пострадавшие с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.
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