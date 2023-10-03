РФ атаковала Днепр и Павлоград

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram .

По его данным, Силы обороны сбили 13 беспилотников и крылатую ракету.

"В результате падения обломков в Днепре занялись частное предприятие, гараж и авто. Огонь спасатели оперативно обуздали. Также обломки от ущерба БпЛА прилетели на территорию промышленного предприятия в Павлограде. Туда же произошло и попадание. Пожар, который возник в результате этого, уже потушен. производственных объектов", - отметил Лысак.

Также оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Мировскую общину Никопольского района.

"Повреждены 2 частных дома и хозяйственное сооружение. Информация о пострадавших не поступала", - подытожил председатель ОВА.