РФ атаковала Днепр и Павлоград
Ночью 3 октября Россия атаковала Днепропетровскую область ударными беспилотниками и крылатой ракетой. Попадание есть в городе Павлоград
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram .
По его данным, Силы обороны сбили 13 беспилотников и крылатую ракету.
"В результате падения обломков в Днепре занялись частное предприятие, гараж и авто. Огонь спасатели оперативно обуздали. Также обломки от ущерба БпЛА прилетели на территорию промышленного предприятия в Павлограде. Туда же произошло и попадание. Пожар, который возник в результате этого, уже потушен. производственных объектов", - отметил Лысак.
Также оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Мировскую общину Никопольского района.
"Повреждены 2 частных дома и хозяйственное сооружение. Информация о пострадавших не поступала", - подытожил председатель ОВА.
- В ночь на 3 октября Россия провела очередную воздушную атаку на Украину: было зафиксировано несколько групп "шахедов" и активность вражеской авиации.
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