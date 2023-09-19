РФ атаковала авиабомбой Купянск: погибли 3 человека
Российская оккупационная армия во вторник, 19 сентября, нанесла удар управляемой авиабомбой по городу Купянск Харьковской области, в результате чего погибли три человека
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Российские оккупанты совершили очередное военное преступление против мирного населения Харьковщины. Сегодня враг нанес удар управляемой авиабомбой по городу Купянск", - написал он.
Отмечается, в результате вражеского удара погибли три человека. На месте попадания работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.
- 17 сентября российская армия по артиллерии обстреляла пригород Купянска. Зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом.
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