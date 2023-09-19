РФ атаковала авиабомбой Купянск: погибли 3 человека

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Российские оккупанты совершили очередное военное преступление против мирного населения Харьковщины. Сегодня враг нанес удар управляемой авиабомбой по городу Купянск", - написал он.

Отмечается, в результате вражеского удара погибли три человека. На месте попадания работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.