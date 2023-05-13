Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Чиновник отметил, что РФ атаковала Берислав Херсонской области в 4 часа утра двумя управляемыми авиабомбами. В результате попаданий повреждено здание объекта критической инфраструктуры.

"Из-за обстрела Берислав остался без электроснабжения. Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома горожан", - написал Прокудин.