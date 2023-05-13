РФ атаковала авиабомбами Берислав в Херсонской области
В субботу, 13 мая, враг атаковал город двумя управляемыми авиабомбами. Повреждено здание объекта критической инфраструктуры
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Чиновник отметил, что РФ атаковала Берислав Херсонской области в 4 часа утра двумя управляемыми авиабомбами. В результате попаданий повреждено здание объекта критической инфраструктуры.
"Из-за обстрела Берислав остался без электроснабжения. Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома горожан", - написал Прокудин.
- В среду, 10 мая, российские террористы убили мирную жительницу Херсонской области. Около 17:00 российские террористы произвели минометный обстрел одного из сел в Каховском районе. В результате удара травмы, несовместимые с жизнью, получила местная жительница.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 37.89
-
EUR
Покупка 40.66Продажа 41.61
- Актуальное
- Важное