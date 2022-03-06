РФ анонсировала удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины

Для контроля за воздушным пространством и разведки: французский авианосец направляется к берегам Украины

Если Путин не возьмет Украину в ближайшие 9 дней, у него не останется никаких ресурсов для боевых действий, - экс-депутат Госдумы Илья Пономарев