РФ анонсировала удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины
Министерство обороны РФ анонсировало обстрелы украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса
Об этом сообщает РИА Новости.
"Российские вооруженные силы будут осуществлять высокоточное оружие поражения украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.
Минобороны РФ заявило, что призывает персонал заводов покинуть территорию предприятий.
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