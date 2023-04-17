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РФ активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию на 4 направлениях, ВСУ отразили 60 атак

17 апреля, 2023 понедельник
06:48
Война с Россией

На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях враг активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию. Несмотря на это, ВСУ удалось отбить более 60 атак и сбить 4 дрона

Об этом в утреннем своде 17 апреля отчитывается Генштаб ВСУ.

Противник несет значительные потери, однако продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

В течение 16 апреля на указанных участках фронта украинские воины отразили более 60 атак россиян.

ВСУ сбили 4 беспилотника, а также поразили пункт управления, ЗРК и 3 склада захватчиков

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Также сбиты 4 вражеских БПЛА (2 – типа "Орлан-10", 1 разведывательный "Элерон" и 1 дрон-камикадзе "Ланцет").

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения живой силы, склад горюче-смазочных материалов и 2 склада боеприпасов оккупантов.

За сутки Россия нанесла 25 ракетных, 42 авиационных удара и совершила 46 обстрелов Украины с РСЗО

В течение 16 апреля российские войска нанесли 25 ракетных ударов с ЗРК С-300 по мирным городам Запорожья, Камышеваха Запорожской области и Снегиревка Николаевской области; а также 42 авиационных удара.

Враг совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и инфраструктуре населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, гражданские учебные заведения, больницы, церкви и другая гражданская инфраструктура.

Российский агрессор продолжает использовать тактику террора, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси.

За прошедшие сутки российские захватчики обстреляли населенные пункты Свеса, Шалыгино, Бунякино, Белополье, Искрисковщина, Шпиль, Волфино, Юнаковка, Басовка и Большая Писаревка Сумской области, а также Ветеринарное, Нескучное, Огирцево, Волчанск, Бочковое, Малая Волчья, Землянки и Тополя на Харьковщине.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Дворичная, Западное и Кондрашовка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее населенного пункта Григоровка и недалеко от Спорного.

Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Спорное и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском направлении РФ продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут.

Враг провел безуспешные атаки в районах Хромового и Ивановского.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Северное, Плещеевка и Щербиновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении армия РФ вела наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Водяного, Первомайского и Невельского, успеха не имел.

Совершила обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них - Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Нетайлово.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области.

В то же время российским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Победа и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении в текущих сутках враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

За сутки обстрелял более 40 населенных пунктов. Среди них – Времовка и Новополь Донецкой области; Красное, Чаривное, Орехов, Новопавловка и Степное Запорожской области; Золотая Балка, Казачье, Львове и Никольское Херсонской области, а также город Херсон.

  • Ранее сообщалось, что оккупанты в Херсонской области угрожают депортацией местным, которые отказываются получать паспорта РФ.
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