РФ активно применяет авиацию, выпуская крылатые авиабомбы на Луганщине, Донетчине, Запорожье и Херсонщине, - Генштаб
С территории оккупированной Запорожской области захватчики пытаются вывезти похищенное зерно, грузят на суда. Самые ожесточенные бои – за Бахмут и Марьинку, также враг активно применяет крылатые авиационные бомбы в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях
Об этом в утренней сводке 24 апреля отчитывается Генштаб ВСУ.
Так, российские оккупанты продолжают грабить мирное население Украины, присваивая зерновой урожай. В городе Бердянск Запорожской области, оккупационные власти пытаются вывезти похищенное зерно, загружая его на вражеские грузовые суда.
В Бердянске медработников с паспортами РФ заставляют становиться на военный учет
"Оккупантам катастрофически не хватает медицинского персонала на поле боя", - говорят в Генштабе.
Так что с целью пополнения некомплекта военных врачей, местных работников медицинских учреждений Бердянска, получивших паспорта граждан РФ, стали принуждать к постановке на военный учет врага. В случае отказа – угрожают им потерей рабочих мест.
За сутки враг нанес 1 ракетный и 46 авиационных ударов по Украине, активно применял авиабомбы в 4 областях
Российская Федерация продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, терроризируя мирных жителей, разрушая жилые дома и объекты критической инфраструктуры.
В течение 23 апреля противник нанес 1 ракетный и 46 авиационных ударов. Совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям войск Украины и населенным пунктам.
Россия активно использует авиацию, применяя крылатые авиационные бомбы в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. В результате есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
ВСУ отразили около 60 атак РФ на 3 направлениях
Основные усилия противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там ВСУ отражено около 60 атак РФ.
Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск.
За прошедшие сутки произвел обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Красная Заря, Павловка, Кондратовка, Тимофеевка Сумской области, а также Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Миловое и Красное Первое в Харьковской области.
На Купянском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись Дворичная, Гряниковка, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка и Берестово Харьковской области; Новоселовское в Луганской области; Торское и Спорное в Донецкой области.
На Лиманском направлении в те сутки россияне наступательных действий не проводили.
Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменное и Спорное - Донецкой.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут.
Также за сутки противник вел безуспешные наступательные действия в окрестностях населенных пунктов Григоровка, Богдановка и Ивановское.
От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Новодмитровка, Константиновка и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении армия РФ вела наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области, успеха не имела, понесла большие потери.
Обстреляла, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Северное, Тоненькое, Ласточкино, Первомайское, Карловку и Невельское.
На Марьинском направлении за сутки украинскими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в северной и центральной частях населенного пункта Марьинка, а также в районе Новомихайловки Донецкой области.
Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области.
На Шахтерском направлении террористы наступательных действий не проводили. Обстреляли Богоявленку, Новоукраинку, Угледар, Золотую Ниву, Пречистовку, Большую Новоселку Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.
За сутки произвел обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новоселка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Красное, Чаривное, Орехов Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Томарино, Одрадокаменка, Ольговка, Садовое, Кизомис Херсонской области и город Херсон. Повреждены около 25 жилых домов. Есть раненые среди мирных граждан.
Силы обороны сбили 10 дронов и поразили 3 станции РЭБ захватчиков
Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов.
Также сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Мерлин" и 1 - "Орлан-10", а также 8 дронов-камикадзе типа "Ланцет".
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.
- Ранее сообщалось, что в населенном пункте Мостики Луганской области захватчики обустроили местную школу под военный госпиталь.
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