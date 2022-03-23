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РФ активно применяет авиацию в Украине, проводит мобилизацию, а в Беларуси военная техника скапливается у украинской границы, - Генштаб ВСУ

23 мартa, 2022 среда
07:47
война с Россией

Оккупанты активно применяют ракеты и авиацию, в Беларуси военная техника РБ и РФ перемещается к украинской границе, а небезразличные белорусы частично вывели из строя железнодорожное сообщение между Украиной и Беларусью

Об этом заявил Генштаб ВСУ .

Украинские защитники продолжают оборону на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

На Восточном направлении оперативные группировки войск действуют в Донецком, Слобожанском и восточной части Таврического операционных районов. Они не позволяют оккупантам возобновить наступление в направлениях на Славянск и частью сил – на Лозовую. ВСУ сдерживают продвижение россиян в направлении Запорожья.

Группировка объединенных сил сдерживает враждебное продвижение в направлении Попасной и Курахово и осуществляет круговую оборону Мариуполя.

На Северо-Восточном направлении идет оборона в определенной операционной зоне. ВСУ сосредотачивают основные усилия на прикрытии государственной границы, сдерживании наступления противника в районе Малина.

На Сиверщине украинские военные удерживают оборону Чернигова и сдерживают продвижение россиян в направлении Киева.

На Юго-Восточном направлении идет оборона, осуществляется поддержка действий сухопутных группировок войск и отдельных подразделений, оборона пунктов базирования и морских портов в Черноморской операционной зоне, Николаева и населенных пунктов Николаевской области.

Украинские защитники сдерживают противника по направлениям на Кривой Рог и Нововоронцовку, проводят стабилизационную операцию, выполняют территориальную оборону.

Генштаб ВСУ сообщает об активных действиях российской авиации и нанесении ударов с использованием ракет за 22 марта.

ВС ВСУ отражают ракетно-авиационные удары и воздушное нападение оккупантов, осуществляет противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск.

В течение 22 марта украинские военные поразили более 17 российских воздушных целей врага: 6 самолетов, 5 БПЛА, 1 вертолет и 5 крылатых ракет. Кроме того, авиация ВС наносила удары по скоплению техники и живой силы оккупантов и производила поражение вражеских крылатых ракет.

В РФ проводят скрытую мобилизацию для восполнения потерь оккупантов. Военнослужащие пытаются привлечь бывших военных, предпочитают тех, кто уже имеет боевой опыт.

В Беларуси оппозиция и небезразличные граждане, осуждающие войну РФ против Украины, частично вывели из строя железнодорожное сообщение между белорусской и украинской территориями. Информация уточняется.

В то же время, по имеющейся информации, по Беларуси активно перемещается и накапливается у границы с Украиной российская и белорусская военная техника

Противник деморазлизован на отдельных направлениях. Во время штурма Мариуполя в одном из российских отрядов спецназначения менее 10% личного состава готовы продолжить воевать против Украины, а остальные оккупанты убиты, ранены, больны или деморализованы.

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