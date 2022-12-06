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РФ активно применяет авиацию для поддержки наступления наземных группировок на двух направлениях, - Генштаб

6 декабря, 2022 вторник
07:20
война с Россией

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает вести наступление, активно применять авиацию для поддержки действий своих наземных группировок

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

Российские оккупанты продолжают вооруженную агрессию против нашего государства, не прекращают наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры. Пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, осуществляют инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций на временно захваченных и оккупированных территориях Украины.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает вести наступление, активно применять авиацию для поддержки действий своих наземных группировок.

Также враг не прекращает обстрелы населенных пунктов и позиций наших подразделений вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов.

На Северском направлении враг совершил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии населенных пунктов Сеньковка, Сосновка Черниговской области и Гомелевское, Мануховка, Александровка, Славгород Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из танков, минометов, ствольной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Волоховка, Ольховатка, Двуречная, Красное, Огирцево, Старица, Стрелка, Тернова Харьковской области.

В Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка Луганской области и Макеевка, Невское, Терны Донецкой области. Враг задействовал армейскую авиацию для ударов в районе населённого пункта Котляровка.

На Бахмутском и Авдиевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий, пытается улучшить тактическое положение. Обстрелы из танков и всего спектра артиллерии подверглись 20 населенным пунктам, в том числе Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Белая Гора, Дружба, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области. Враг нанес удары силами боевой авиации в районах населенных пунктов Спорное, Каменка, Марьинка.

В Новопавловском направлении враг ведет оборону. Совершил обстрелы из артиллерии разных типов районов населенных пунктов Богоявленка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях враг ведет оборонительные действия. Совершил танковые и артиллерийские обстрелы районов свыше 16 населенных пунктов, граничащих с линией столкновения, в частности, населенных пунктов Времовка, Новополь Донецкой области, Ольговское, Дорожнянка, Зализнычное, Плавни Запорожской области; а также Золотая Балка, Новоселка Херсонской области и Херсон.

В свою очередь за минувшие сутки, 5 декабря, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Верхнекаменское, Бахмут, Андреевка, Яковлевка, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка Донецкой области.

  • В течение 5 декабря в результате российских ударов погибли четыре человека.

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