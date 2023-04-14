Об этом говорится в разведывательном смотре Минобороны Британии.

"Россия активизировала наступление на город Бахмут Донецкой области, поскольку силы министерства обороны России и группы "Вагнера" улучшили взаимодействие", – говорится в обзоре.

В то же время украинская оборона, по данным ведомства, удерживает западные районы города, но в течение последних 48 часов они подверглись особо интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны России.

"Штурмовые группы Вагнера продолжают вести основное наступление через центр города, в то время как российские воздушно-десантные войска усилили некоторые подразделения Вагнера по северному и южному флангам операции", - сообщают в Минобороны Британии.

Также, как отмечается, украинские силы сталкиваются со значительными проблемами пополнения запасов, но осуществляют планомерный уход с позиций, которые были вынуждены отдать.