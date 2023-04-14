РФ активизировала наступление на Бахмут, присоединены вагнеровцы и десантники, - разведка Британии
Россия активизировала наступление на Бахмут благодаря улучшению взаимодействия между Минобороны РФ и группой Вагнера
Об этом говорится в разведывательном смотре Минобороны Британии.
"Россия активизировала наступление на город Бахмут Донецкой области, поскольку силы министерства обороны России и группы "Вагнера" улучшили взаимодействие", – говорится в обзоре.
В то же время украинская оборона, по данным ведомства, удерживает западные районы города, но в течение последних 48 часов они подверглись особо интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны России.
"Штурмовые группы Вагнера продолжают вести основное наступление через центр города, в то время как российские воздушно-десантные войска усилили некоторые подразделения Вагнера по северному и южному флангам операции", - сообщают в Минобороны Британии.
Также, как отмечается, украинские силы сталкиваются со значительными проблемами пополнения запасов, но осуществляют планомерный уход с позиций, которые были вынуждены отдать.
- 11 апреля сообщалось, что российские воздушно-десантные войска после значительных потерь получили вооружение, которое ранее не было официально связано с ними.
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