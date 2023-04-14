Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией РФ активизировала наступление на Бахмут, присоединены вагнеровцы и десантники, - разведка Британии

РФ активизировала наступление на Бахмут, присоединены вагнеровцы и десантники, - разведка Британии

14 апреля, 2023 пятница
10:13
война с Россией ЧВК Вагнера

Россия активизировала наступление на Бахмут благодаря улучшению взаимодействия между Минобороны РФ и группой Вагнера

Об этом говорится в разведывательном смотре Минобороны Британии.

"Россия активизировала наступление на город Бахмут Донецкой области, поскольку силы министерства обороны России и группы "Вагнера" улучшили взаимодействие", – говорится в обзоре.

В то же время украинская оборона, по данным ведомства, удерживает западные районы города, но в течение последних 48 часов они подверглись особо интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны России.

"Штурмовые группы Вагнера продолжают вести основное наступление через центр города, в то время как российские воздушно-десантные войска усилили некоторые подразделения Вагнера по северному и южному флангам операции", - сообщают в Минобороны Британии.

Также, как отмечается, украинские силы сталкиваются со значительными проблемами пополнения запасов, но осуществляют планомерный уход с позиций, которые были вынуждены отдать.

  • 11 апреля сообщалось, что российские воздушно-десантные войска после значительных потерь получили вооружение, которое ранее не было официально связано с ними.
Вагнергейт
Военные новости
Великобритания
Читайте также:
ООН
12 апреля, 2023 среда
"Ошеломлены жестокими видео": Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине и генсек СЕ отреагировали на казнь военного
Верховна Рада
13 апреля, 2023 четверг
В Раду подали законопроект об увеличении для военных ежегодного отпуска до 30 дней
білоруські військові
12 апреля, 2023 среда
Беларусь призвала объявить перемирие в Украине и начать переговоры
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.41
    Покупка 37.41
    Продажа 38.17
  • EUR
    Покупка 40.76
    Продажа 41.52
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
14 апреля
11:37
Китай заявил, что не экспортирует оружие сторонам войны в Украине
11:36
В воздушных силах предположили, почему РФ решила запустить производство ракет Х-50
11:33
Министр культуры назначил и.о. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра"
11:22
Премьер Венгрии Орбан назвал Украину "несуществующей в финансовом плане страной"
10:36
Бахмут
Россия бросила к вагнеровцам в Бахмут силы регулярной армии, но ВСУ ежедневно деклассируют "элитных" десантников, - Череватый
10:14
За сутки армия врага убила мирного жителя Донбасса, двоих ранила
10:02
OPINION
Что делать США, если случится нападение на Тайвань?
10:01
Курс валют в Украине перед выходными: цены на доллар, евро, злотый
09:50
Во всех регионах Украины завершился отопительный сезон
09:48
Обновлено
В США приказали пересмотреть механизм доступа к разведданным после утечки секретных документов
09:41
Во временно оккупированном Крыму сообщили о минировании всех школ, обвиняют в провокации Украину
09:40
Николай Княжицкий
ПЦУ не будет "государственной церковью"
09:29
В результате обстрелов РФ в Харьковской области 13 апреля ранения получили трое гражданских и волонтер
09:20
Алексей Данилов
ВСУ отрабатывают новые виды вооружения, не исключено их применение в Крыму, - Данилов
09:01
За сутки враг нанес 81 удар по населенным пунктам Запорожья: есть разрушение
09:00
В Вышгородском районе Киевщины размыло дамбу: подтоплены улицы и временная переправа в Иванков
08:50
В результате вооруженной агрессии РФ 468 детей погибли в Украине
08:28
ISW сказал, как Кремль может использовать арест журналиста WSJ
08:26
Россия потеряла за сутки в Украине 500 военных, 16 бронемашин и 7 артсистем
08:16
За минувшие сутки россияне обстреляли Херсонщину 68 раз: два человека погибли, четыре ранены
08:08
OPINION
Я не знаю, как объединить эти две страны...
08:00
КНДР провела испытания ракет
В КНДР говорят, что во время последнего пуска тестировали новую баллистическую ракету
07:46
Америка заменит боевую группу, которая тренирует украинских военных в Германии
07:25
Анонс
УПЛ: расписание матчей и трансляций 21-го тура
07:10
ВСУ
Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, оккупанты активизировали выдачу российских паспортов на Донетчине
06:53
ЕС планирует ввести 11 пакет санкций против РФ
06:30
Инфографика
Лига конференций: результаты всех матчей 13 апреля
06:28
РФ может превратиться в серьезную угрозу для Украины в долгосрочной перспективе, - ISW
06:07
Кулеба: Нужно полностью перезагрузить Совбез ООН, чтобы исключить Россию оттуда
05:49
В Twitter запустили программу по монетизации контента
05:30
Инфографика
Лига Европы: результаты всех матчей 13 апреля
05:28
Алексей Данилов
Украинское войско имеет не один вариант развития событий на фронте, - Данилов
04:40
Украинские морпехи ликвидировали за день 32 россиян
04:14
Россия обстреляла Сумскую область из артиллерии и минометов
03:08
Обновлено
ФБР арестовало подозреваемого в сливе документов Пентагона
02:01
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 13 апреля
01:35
В Запорожье прогремели взрывы
00:59
В США предложили передать замороженные российские активы на восстановление Украины
00:42
"Ман Юнайтед" забил два автогола и потерял победу над "Севильей" в центральном матче Лиги Европы
00:29
"Ювентус" минимально победил "Спортинг" в Лиге Европы
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV