Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в телеграме .

"За сутки российские войска совершили 90 обстрелов по 21 прифронтовому населенному пункту: 74 артиллерийских удара, 4 из РСЗО и 12 атак с применением БПЛА", - подчеркнул он.

Россияне били по Орехову, Гуляйполю, Новоданиловке, Преображенке, Зализничному, Каменскому. В результате вражеских атак есть разрушения, однако люди уцелели.