РФ 90 раз за сутки обстреляла Запорожскую область: есть разрушения
Россияне 27 апреля 90 раз обстреляли Запорожскую область из артиллерии, дронов и реактивных систем залпового огня
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в телеграме .
"За сутки российские войска совершили 90 обстрелов по 21 прифронтовому населенному пункту: 74 артиллерийских удара, 4 из РСЗО и 12 атак с применением БПЛА", - подчеркнул он.
Россияне били по Орехову, Гуляйполю, Новоданиловке, Преображенке, Зализничному, Каменскому. В результате вражеских атак есть разрушения, однако люди уцелели.
- 26 апреля захватчики нанесли 83 удара по Запорожской области, убили двух мужчин и разрушили 26 объектов.
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