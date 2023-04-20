РФ 86 раз ударила по Запорожской области, в Гуляйполе полностью разрушено здание
В сутки, 19 марта, российская армия била по Запорожской области не менее 86 раз. В результате обстрелов в городе Гуляйполе полностью разрушен дом
Об этом информирует глава Запорожской ОВА Юрий Малашко .
"Гуляйполе пострадало от вражеского удара. Террористы продолжают воевать с мирными людьми", – написал глава области.
От попаданий российских снарядов полностью разрушен частный жилой дом.
Сообщается, что данные о погибших или травмированных не поступали.
Всего на территории Запорожской области зафиксировано 86 вражеских ударов по разным видам вооружения. Известно о 20 новых разрушениях. Жители не пострадали.
Также Малашко написал об успехах наших воинов: "Еще один вечер блестящих отработок: запорожские защитники отправили на утилизацию "стая банок". Спасибо охранникам неба за мастерство".
- В течение суток 16 апреля российские войска совершили 56 обстрелов по 16 мирным населенным пунктам Запорожской области, в результате чего повреждены дома, пострадал мужчина.
- За сутки 17 апреля враг четырежды ударил по Запорожской области по разным видам вооружения: РСЗО, авиации и артиллерии.
- 18 марта враг нанес по Запорожью 4 авиационных удара, 1 из БПЛА, 3 из РСЗО и совершил 93 артиллерийских обстрела.
- 19 апреля вражеские войска совершили очередную авиационную атаку на город Орехов Запорожской области, пострадали частные дома.
- Во время поминальных дней 22-25 апреля в некоторых общинах Запорожской области запретили посещение кладбищ.
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