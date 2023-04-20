Об этом информирует глава Запорожской ОВА Юрий Малашко .

"Гуляйполе пострадало от вражеского удара. Террористы продолжают воевать с мирными людьми", – написал глава области.

От попаданий российских снарядов полностью разрушен частный жилой дом.

Сообщается, что данные о погибших или травмированных не поступали.

Всего на территории Запорожской области зафиксировано 86 вражеских ударов по разным видам вооружения. Известно о 20 новых разрушениях. Жители не пострадали.

Также Малашко написал об успехах наших воинов: "Еще один вечер блестящих отработок: запорожские защитники отправили на утилизацию "стая банок". Спасибо охранникам неба за мастерство".