Об этом сообщили в телеграмме Херсонской ОВО.

"Херсонская область. Информация о вражеских обстрелах за минувшие сутки 28 апреля. По информации Херсонской ОВА, российские оккупанты 33 раза обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины. Выпустили 177 снарядов из артиллерии, реактивных систем залпового огня, - голосов заявлений, - минометов и танков".

Россияне пять раз атаковали Херсон, выпустив 24 снаряда по городу. В Белозерке они обстреляли больницу.

В результате вражеских ударов один человек погиб, еще шестеро получили ранения.