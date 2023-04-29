РФ 33 раза в сутки обстреляла Херсонщину: один человек погиб, еще шестеро получили ранения
Россияне 28 апреля выпустили 177 снарядов по Херсонщине, попали в больницу, убили одного человека и ранили еще шестерых
Об этом сообщили в телеграмме Херсонской ОВО.
"Херсонская область. Информация о вражеских обстрелах за минувшие сутки 28 апреля. По информации Херсонской ОВА, российские оккупанты 33 раза обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины. Выпустили 177 снарядов из артиллерии, реактивных систем залпового огня, - голосов заявлений, - минометов и танков".
Россияне пять раз атаковали Херсон, выпустив 24 снаряда по городу. В Белозерке они обстреляли больницу.
В результате вражеских ударов один человек погиб, еще шестеро получили ранения.
- 28 апреля писали об обстреле больницы в Белозерке, в результате которого погибла 57-летняя женщина и были ранены еще три человека.
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