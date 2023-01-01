РФ 31 декабря обстреляла Запорожье: три человека ранены
В результате обстрела Запорожья 31 декабря разрушен дом, также ранены три человека - среди них беременная женщина и девочка-подросток
Об этом в эфире Еспресо заявил глава Запорожской районной государственной администрации Олег Буряк.
"Были вчера ракетные удары по Запорожью. Был разрушен дом, еще четыре имеют серьезные разрушения. Ранен один мужчина и две женщины, одна из них беременна. Также девочка 2008 года рождения, она в тяжелом состоянии и находится в реанимации. На месте работают 70 человек, 6 единиц техники. Без электричества 1750 домов. В ближайшие часы электроснабжение будет восстановлено", - рассказал глава РГА.
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