РФ 31 декабря обстреляла Запорожье: три человека ранены

Об этом в эфире Еспресо заявил глава Запорожской районной государственной администрации Олег Буряк.

"Были вчера ракетные удары по Запорожью. Был разрушен дом, еще четыре имеют серьезные разрушения. Ранен один мужчина и две женщины, одна из них беременна. Также девочка 2008 года рождения, она в тяжелом состоянии и находится в реанимации. На месте работают 70 человек, 6 единиц техники. Без электричества 1750 домов. В ближайшие часы электроснабжение будет восстановлено", - рассказал глава РГА.