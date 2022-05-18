РФ 17 мая потеряла на Востоке 110 оккупантов, 6 БМП, 3 артиллерийские системы и 2 БпЛА
За сутки 17 мая российская армия потеряла на Востоке Украины 110 оккупантов, 6 БМП, 3 артиллерийские системы и 2 БпЛА
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка " Восток ".
"В районе ответственности ОТУ "Восток" российские фашистские войска совершили 2 атаки", - отметили в отчете.
17 мая российский агрессор потерял на Востоке 110 военных, 6 БМП, 1 БТР, 2 беспилотника, 3 артиллерийские системы, 1 миномет, 2 автомобиля и 3 зенито-ракетных комплекса.
- 17 мая ударная авиация Воздушных Сил нанесла удары по ротно-тактическим группам оккупантов, скоплению техники, живой силе и складам боеприпасов врага.
- Оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, в результате чего погибли 8 мирных жителей, 4 получили ранения.
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