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Результаты являются ничтожными: Украина не признает "президентские выборы" на территории Карабаха

9 сентября, 2023 суббота
16:54
Мир

В непризнанном Нагорном Карабахе в субботу, 9 сентября, прошли так называемые президентские выборы: Украина заявила, что осуждает их проведение и не признает результаты

Соответствующее заявление опубликовало Министерство иностранных дел Украины.

"Министерство иностранных дел Украины осуждает проведение так называемых президентских выборов, которые прошли 9 сентября на территории Карабаха (Азербайджанская Республика)", - говорится в сообщении.

В МИД Украины подчеркнули, что проведение этих так называемых выборов противоречит нормам и принципам международного права. Их результаты в ведомстве назвали ничтожными.

"Украина в очередной раз выражает свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно-признанных границах и выступает за урегулирование карабахского конфликта политико-дипломатическим путем", - добавили в МИД.

Конфликт по Нагорному Карабаху

Конфликт между Арменией и Азербайджаном относительно Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет, с конца 1980-х годов. При СССР территория принадлежала Азербайджанской ССР, а населяли ее в основном армяне. В 1991 году регион объявил о "независимости" и представился Нагорнокарабской Республикой, это происходило при поддержке Армении.

Во время вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько близлежащих районов Азербайджана перешли под контроль армянских вооруженных сил. В результате сотни тысяч людей, преимущественно этнические азербайджанцы, стали беженцами и внутри перемещенными лицами.

В ноябре 2020 года, после очередного обострения ситуации, Азербайджан взял под контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и символический город Шуша (Шуши). На следующий день после захвата Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.

По условиям договора за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии столкновения развернута российская миротворческая миссия.

С этого времени в регионе периодически происходили военные конфликты. Последнее обострение началось в марте этого года, когда из-за стрельбы погибли люди.

14 мая Азербайджан и Армения согласились принять дальнейшие меры по делимитации границы. Стороны подтвердили свое признание так называемой Алматинской декларации, подтверждающей территориальную целостность Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км). Точная делимитация границ будет определена путем переговоров.

22 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев во время пресс-конференции в Литве заявил, что подписание мирного соглашения между странами неизбежно. Глава государства выразил надежду, что это принесет мир на Кавказ и отметил, что, хотя территории Азербайджана находились под оккупацией почти 30 лет, страна готова к мирному соглашению. На переговорах с Алиевым премьер Армении Никол Пашинян официально согласился признать территорию Нагорного Карабаха суверенными землями Азербайджана. Со своей стороны, азербайджанская сторона гарантирует соблюдение прав и свобод армянского национального меньшинства.

Эти договоренности предполагают прекращение существования непризнанной в мире "Нагорно-Карабахской Республики" и ее "органов власти". Договоренности Пашиняна и Алиева были достигнуты без участия Кремля и способны покончить с многолетним кровопролитием и напряжением в Карабахе. Посредниками выступили страны Евросоюза и США.

29 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пока нет согласованного проекта соглашения о мире с Азербайджаном, который можно было бы подписать.

5 июня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Азербайджан и Армения могут уже к концу этого года заключить мирное соглашение.

1 сентября Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах своих территорий вдоль общей границы северо-западнее Нагорного Карабаха.

Украина
вибори
выборы президента
Армения
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