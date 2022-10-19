Результаты выборов в США не повлияют на уровень поддержки Украины, - представитель Белого дома Кирби
США и дальше будут оказывать военную и финансовую поддержку Украине, независимо от того, какими будут результаты выборов
Об этом сказал официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы сделаем все возможное, чтобы наша поддержка Украины была максимальной. Соединенные Штаты внесли наибольший вклад в финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины. Мы уже предоставили Украине военную помощь на $17 млрд, чтобы она могла не только защитить себя, но и отвоевать некоторые из своих территорий. И мы будем продолжать двигаться в этом направлении", - сказал он.
По его словам, американские войска не будут непосредственно вовлечены в военные действия в Украине, но "военную поддержку Украине в тех объемах, в которых она нуждается, будут оказывать столько времени, сколько это потребуется".
Кроме того, Кирби прокомментировал заявление лидера Республиканской партии в палате представителей конгресса США Кевина Маккарти и подчеркнул, что помощь Украины – это не вопрос защиты только Киева.
"Вопрос в том, что мы должны поддерживать наших партнеров, обеспечивая им возможность защищать себя. Это вопрос не защиты Киева или, скажем, Славянска – это вопрос всей европейской структуры безопасности, существенно изменившейся за последние восемь месяцев. Эти восемь месяцев обе палаты американского парламента были объединены в поддержке наших усилий, я уверен, что нам удастся сохранить поддержку Украины в конгрессе и дальше", - отметил он.
- 19 октября лидер Республиканской партии палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что республиканцы готовы отказаться от помощи США Украине в следующем году, если они одержат победу в промежуточных выборах в Штатах. "Я думаю, что люди будут сидеть в рецессии, и они не собираются выписывать Украине пустой чек. Они просто не сделают этого", – заявил он.
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