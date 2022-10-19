Об этом сказал официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы сделаем все возможное, чтобы наша поддержка Украины была максимальной. Соединенные Штаты внесли наибольший вклад в финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины. Мы уже предоставили Украине военную помощь на $17 млрд, чтобы она могла не только защитить себя, но и отвоевать некоторые из своих территорий. И мы будем продолжать двигаться в этом направлении", - сказал он.

По его словам, американские войска не будут непосредственно вовлечены в военные действия в Украине, но "военную поддержку Украине в тех объемах, в которых она нуждается, будут оказывать столько времени, сколько это потребуется".

Кроме того, Кирби прокомментировал заявление лидера Республиканской партии в палате представителей конгресса США Кевина Маккарти и подчеркнул, что помощь Украины – это не вопрос защиты только Киева.

"Вопрос в том, что мы должны поддерживать наших партнеров, обеспечивая им возможность защищать себя. Это вопрос не защиты Киева или, скажем, Славянска – это вопрос всей европейской структуры безопасности, существенно изменившейся за последние восемь месяцев. Эти восемь месяцев обе палаты американского парламента были объединены в поддержке наших усилий, я уверен, что нам удастся сохранить поддержку Украины в конгрессе и дальше", - отметил он.

19 октября лидер Республиканской партии палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что республиканцы готовы отказаться от помощи США Украине в следующем году, если они одержат победу в промежуточных выборах в Штатах. "Я думаю, что люди будут сидеть в рецессии, и они не собираются выписывать Украине пустой чек. Они просто не сделают этого", – заявил он.

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