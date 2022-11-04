Результаты выборов в США не повлияют на поддержку Украины, - Резников
Министр обороны Резников заявил, что результат промежуточных выборов в Соединенных Штатах Америки не повлияет на поддержку Украины
Об этом заявил министр Алексей Резников во время брифинга.
На вопрос, как изменится поддержка Украины после состоявшихся 8 ноября выборов в США, министр обороны ответил, что помощь со стороны Штатов сохранится.
"Я неоднократно встречался с представителями Сената и Конгресса, и каждый раз делегации были двухпартийными. Я общаюсь на постоянной основе с министром обороны Ллойдом Остиным, с его командой. Я ясно понимаю, что поддержка Соединенных Штатов останется двухпартийной и двухпалатной тоже", - сказал Резников.
Также Резников подчеркнул, что американцы любят побеждать, потому будут придерживать Украину, ведь за нами правда.
"У меня есть личное персональное понимание и ощущение, что в подавляющем большинстве американский народ поддерживает Украину в этой несправедливой войне. И американский народ хочет победы Украины. А американцы – очень прагматические люди, американцы любят побеждать. Они понимают, что они партнерами будут в этой войне, в победе над злом", - добавил министр.
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