Результаты выборов в США не повлияют на поддержку Украины, - Резников

Об этом заявил министр Алексей Резников во время брифинга.

На вопрос, как изменится поддержка Украины после состоявшихся 8 ноября выборов в США, министр обороны ответил, что помощь со стороны Штатов сохранится.

"Я неоднократно встречался с представителями Сената и Конгресса, и каждый раз делегации были двухпартийными. Я общаюсь на постоянной основе с министром обороны Ллойдом Остиным, с его командой. Я ясно понимаю, что поддержка Соединенных Штатов останется двухпартийной и двухпалатной тоже", - сказал Резников.

Также Резников подчеркнул, что американцы любят побеждать, потому будут придерживать Украину, ведь за нами правда.

"У меня есть личное персональное понимание и ощущение, что в подавляющем большинстве американский народ поддерживает Украину в этой несправедливой войне. И американский народ хочет победы Украины. А американцы – очень прагматические люди, американцы любят побеждать. Они понимают, что они партнерами будут в этой войне, в победе над злом", - добавил министр.

5 октября Джо Байден заявил, что будет участвовать в президентских выборах США, которые пройдут в 2024 году.

9 октября Трамп заявил, что администрация Байдена спровоцировала Путина на вторжение в Украину. Он также в очередной раз подчеркнул, что вторжение РФ в Украину никогда бы не произошло, останься он на посту президента США.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность передачи Украине систем ПВО Hawk.

4 ноября министр обороны Алексей Резников сообщил, что Соединенные Штаты сегодня должны объявить о новом пакете военной помощи для Украины.

Сегодня экс-президент США Дональд Трамп заявил, что планирует снова баллотироваться в 2024 году на должность главы государства.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb