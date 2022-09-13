Украина снова обратилась за помощью к США

Украина сделала новые запросы на получение оружия от США , включая ракетную систему большой дальности ATACMS. Об этом сообщило The Wall Street Journal со ссылкой на документы, предоставленные американским законодателем и чиновником в Вашингтоне. В документе перечисляется вооружение, которое понадобится для продолжения наступления до конца 2022 года и в следующем году. В список потребностей Украины для наступательных операций входят 29 видов систем вооружения и боеприпасов. Среди них тактическая ракетная система ATACMS, имеющая дальность 300 км. Также учтены танки, беспилотники, артиллерийские системы, противокорабельные ракеты "Гарпун" и 2000 снарядов к HIMARS . Все предложения переданы с прицелом на новый пакет американской помощи для ВСУ.



Запрос поступил после статьи генералов Залужного и Забродского, утверждавших, что поворотный момент в войне может наступить, если у украинцев будет система большего радиуса действий. Они написали, что ракеты большой дальности дадут Киеву значительное преимущество в ведении боевых действий и обеспечат баланс в возможностях с РФ.



После того как Украина провела молниеносную операцию по освобождению Харьковщины, становится ясно, что при получении большего количества вооружений есть все условия для ускорения победы над врагом. Пока США удерживаются от шага с ATACMS и танками, хотя запасы американской армии насчитывают 3700 танков Abrams.

Вчера прошел брифинг в Пентагоне, где на просьбу подтвердить информацию о подготовке передачи танков для Украины представитель Пентагона ответил, что украинцы демонстрируют эффективное использование техники во время контрнаступления и такая способность важна, но у нас на данный момент нет планов относительно возможностей на среднесрочную и долгосрочную перспективу, когда мы думаем о реальных программах обеспечения.

На фоне этой цитаты можно утверждать, что Украина должна продолжать давление на партнеров, чтобы получить ATACMS и тяжелое вооружение.

Украина ожидает увеличения помощи от Германии

Это касается и Германии, которая имеет мощный оборонно-промышленный комплекс и компании, производящие современное мощное вооружение. Главное управление разведки, которое играет важную роль в реализации проектов военно-технической помощи, обнародовало заявление, что в Украине ожидается увеличение помощи от Германии после визита в Киев министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок . По словам наших военных, именно это поможет продолжить успешные контрнаступательные действия украинских Сил обороны и освободить захваченные врагом территории. Речь идет о системах ПВО, танках и БМП немецкого производства, как заявили в нашей разведке.



Кстати, 13 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подверг критике отказ минобороны Германии передать Украине танки Leopard-2 и БМП Marder. Это контрастирует со словами канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявившего изданию Der Spiegel, что вооружение, предоставленное Германией украинским воинам, играет решающую роль в текущих событиях на фронте. Шольц напомнил, что военная помощь для Украины от Германии включает зенитные установки Gepard, Panzerhaubitze 2000, РСЗО и новейшие системы ПВО IRIS-T . В этом действительно правда, но не вся. Когда в запасе бундесвера стоят 642 танка Leopard, более 700 БМП Marder, то вполне понятны возникающие у Киева вопросы. Так же и по поводу нежелания Шольца давать согласие на контракты для изготовления нового оружия. Естественно, чем больше оружия, тем больше ярких результатов на фронте. Но даже при ограниченных возможностях ВСУ демонстрируют результаты, удивляющие мир и вызывающие панику и бегство врага.

Я спросил у Александра Коваленко, военно-политического обозревателя "Информационного сопротивления", о событиях на Харьковщине и почему так быстро свернулась оборона противника, который бежал куда глаза глядят, оставляя технику

Тот контингент, сконцентрированный на Харьковском плацдарме, в первую очередь был ориентирован на наступательные действия. Именно в район Изюма отправлялось большое количество подразделений бронетанкового типа для того, чтобы накопить максимальное их количество для дальнейшего наступления в направлении Славянска и Краматорска. То есть Изюм в течение нескольких месяцев использовался для концентрации этих бронетанковых подразделений.

Также можно было наблюдать в августе, как оккупационные подразделения пытались всеми возможностями увеличить буфер безопасности своего плацдарма в Харьковской области, особенно на юго-восточном направлении от Харькова. Они предпринимали попытки ресурсом двух батальоно-тактических групп совершать штурмовые действия на Печенеги, а также в районе Гусаровки хотели увеличить буфер безопасности и имитировали наступательные действия. Соответственно, обороне противник уделял недостаточно внимания, а может, и вовсе не уделял. То есть, те войска, которые ориентированы на наступление, не смогут полноценно держать оборону.





Тем более что ВСУ в течение лета делали все, чтобы максимально нивелировать вражескую систему управления и обеспечения передовых подразделений. И когда началось масштабное контрнаступление украинских сил, то через двое-трое суток оборонные возможности врага были полностью разрушены, после чего он начал массово бежать и отступать.



Оставление врагом большого количества техники обычно является признаком паники. Потому что брошено много боеспособных бронетанковых единиц, имеющих полные боекомплекты и баки с топливом, к тому же, убегать на гусеничном шасси было не очень эффективно.