Об этом Зеленский заявил 20 февраля во время совместной пресс-конференции с Байденом в Киеве, сообщает Еспрессо.TV.

"Сегодня наши переговоры были содержательными. Очень символично, что мы укрепляем нашу устойчивость двумя встречами. Моим визитом в Вашингтон в декабре и визитом господина президента в Киев сегодня. Результаты этих визитов будут ощутимы на поле боя, в усилении наших воинов и освобождении территорий. Решение США по Abrams Украине уже заложили основу для танковой коалиции. Важен и наш прогресс в вопросах противовоздушной обороны - это Patriot для защиты наших городов, это действительно фундаментальный вопрос нашего усиления", - сказал Зеленский.

Он также назвал сегодняшний визит Байдена – важнейший за всю историю отношений Украины и США.

"Этот первый за 15 лет визит президента Соединенных Штатов Америки является важнейшим визитом за всю историю украинско-американских отношений. Именно в этот период. Потому что этот период самый сложный. Период, когда наше государство бьется за свою свободу и свободу всех европейцев" , – отметил Зеленский.