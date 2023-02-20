Результаты визита Байден в Киев будут ощутимы на поле боя, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результаты его встреч с главой Белого дома Джо Байденом в скором времени будут заметны на поле боя
Об этом Зеленский заявил 20 февраля во время совместной пресс-конференции с Байденом в Киеве, сообщает Еспрессо.TV.
"Сегодня наши переговоры были содержательными. Очень символично, что мы укрепляем нашу устойчивость двумя встречами. Моим визитом в Вашингтон в декабре и визитом господина президента в Киев сегодня. Результаты этих визитов будут ощутимы на поле боя, в усилении наших воинов и освобождении территорий. Решение США по Abrams Украине уже заложили основу для танковой коалиции. Важен и наш прогресс в вопросах противовоздушной обороны - это Patriot для защиты наших городов, это действительно фундаментальный вопрос нашего усиления", - сказал Зеленский.
Он также назвал сегодняшний визит Байдена – важнейший за всю историю отношений Украины и США.
"Этот первый за 15 лет визит президента Соединенных Штатов Америки является важнейшим визитом за всю историю украинско-американских отношений. Именно в этот период. Потому что этот период самый сложный. Период, когда наше государство бьется за свою свободу и свободу всех европейцев" , – отметил Зеленский.
- 20 февраля Джо Байден прибыл с неанонсированным визитом в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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