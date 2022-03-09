Результаты "дружбы" с братским российским народом от обстрелов ЧАЭС прежде всего ощутят белорусы, – глава комитета ВР по вопросам энергетики
Андрей Герус отметил, что в Украину уже приглашены эксперты МАГАТЭ для оценки ситуации на украинских АЭС
"Мы не знаем, чего ожидать от оккупантов, это "обезьяны с гранатой", – сказал Герус в эфире Espreso.TV.
Герус добавил: "Ситуация на Чернобыльской атомной станции сложная, были обстрелы, повреждена линия электропередач, поэтому на ЧАЭС не поставляется электроэнергия. Мы не знаем, чего ожидать от оккупантов, это обезьяны с гранатой. Мы приглашаем специалистов МАГАТЭ в Украину, чтобы они не только с наших слов узнали, что происходит на украинских атомных станциях, но и увидели лично, что делают оккупанты.
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Герус добавил: "Если речь идет о Чернобыльской АЭС, то она представляет опасность как раз для Беларуси. Поэтому белорусский народ на себе ощущает результаты "дружбы" с братским русским народом и армией".
- Напомним, что ЧАЭС обесточена . Международное агентство по атомной энергии не видит критических рисков для безопасности из-за обесточивания Чернобыльской АЭС
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7 марта сообщалось, что на захваченной Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения российские военные нарушают требования радиационной безопасности.
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9 марта МАГАТЭ перестало получать данные системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС.
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Позже Укрэнерго сообщило, что ЧАЭС полностью обесточена в результате действий российских оккупантов. Из-за боевых действий возобновить электроснабжение невозможно.
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил об угрозе утечки радиации через 48 часов из-за обесточивания ЧАЭС и призвал международное сообщество немедленно потребовать от России прекратить огонь.
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