Результаты "дружбы" с братским российским народом от обстрелов ЧАЭС прежде всего ощутят белорусы, – глава комитета ВР по вопросам энергетики

"Мы не знаем, чего ожидать от оккупантов, это "обезьяны с гранатой", – сказал Герус в эфире Espreso.TV.

Герус добавил: "Ситуация на Чернобыльской атомной станции сложная, были обстрелы, повреждена линия электропередач, поэтому на ЧАЭС не поставляется электроэнергия. Мы не знаем, чего ожидать от оккупантов, это обезьяны с гранатой. Мы приглашаем специалистов МАГАТЭ в Украину, чтобы они не только с наших слов узнали, что происходит на украинских атомных станциях, но и увидели лично, что делают оккупанты.

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Герус добавил: "Если речь идет о Чернобыльской АЭС, то она представляет опасность как раз для Беларуси. Поэтому белорусский народ на себе ощущает результаты "дружбы" с братским русским народом и армией".