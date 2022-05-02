О том, какое значение этого закона и какое реальное влияние он может оказать на российско-украинскую войну, Еспресо спросил у Михаила Жирохова – военного эксперта, историка, автор книг и статей по истории локальных конфликтов ХХ в.

"Ленд-лиз означает, что будут убраны все бюрократические преграды на поставки американского оружия в Украину. Судя по американской печати, объемы будут очень мощными. Ведь речь идет о десятках миллиардов долларов за полгода", – рассказывает Жирохов.

Эксперт говорит, учитывая, как закон о ленд-лизе повлиял на течение Второй мировой, оптимизм в Украине понять можно.

"Нужно помнить историю. Ведь именно ленд-лиз, поставки оружия Великобритании, СССР и Китая помогли переломить ход Второй мировой войны. Один из лучших советских асов Покрышкин летал на американском самолете "Аэрокобра", "Виллисы" и "Студебеккеры" были основными машинами войны после 1943 года, и вообще шли поставки всего – от нефти и боеприпасов до тушенок и пуговиц. Мы надеемся, что такой же поток помощи пойдет и нам".

Что касается конкретных видов вооружений, то все будет зависеть от того, какими будут запросы нашего Генерального штаба, говорит Жирохов. Потому что сейчас речь не о том, что лишнего готовы выгрести союзники из своих составов, а о мощной помощи, которая будет учитывать наши потребности.

Что Украина получит в первую очередь?

Михаил Жирохов убежден – в первую очередь в Украину поедет артиллерийское вооружение.

"Артиллерии нужно много. Сейчас идет не война танков, потому что россияне после больших потерь отказались от массового использования танков. Они поняли, что у нас огромное количество противотанковых средств - "Javelin", "NLAW", гранатометы из всей Европы. Поэтому россияне решили воспользоваться собственным преимуществом в воздухе и артиллерии, поэтому нам нужна артиллерия, которая стреляет дальше и точнее, и понятно, что нужна ПВО.

Артиллерия, калибром 155 мм, стреляет дальше где-то на 20%, чем артиллерия, калибром 152 мм, находящаяся на вооружении в оккупантов. Да и сами снаряды 155 мм. имеют большее огневое впечатление. Если смотреть даже по массовым показателям, то они больше, чем российские, и наносят больший вред противнику. То есть, если контрбатарейная борьба, то у кого есть 155-миллиметровые имеет преимущество.

В общем, ленд-лиз означает, что оружие передавать станет проще. В том числе боеприпасы. Немногие об этом говорят, но боеприпасы – это огромная проблема. Если у нас будет натовское оружие, их потребуются сотни тысяч. Если советских боеприпасов даже после 8 лет войны еще на складах можно нашкребть, то натовских у нас нет совсем", – объясняет Жирохов.

Он отмечает – важно, что техника (по крайней мере, первые партии) будут передаваться из составов Вооруженных сил США в Польше и Румынии. Для того чтобы работать с новыми видами вооружений Украине нужны будут опытные экипажи, расчеты, обучение, инструкторы. Все будут отлаживать "в дальнем тылу" – вся подготовка наших военных будет идти в Польше и Румынии.

Что Украина получит впоследствии?

Информация о том, что ленд-лиз якобы заработает через несколько месяцев – неправдива, говорит Жирохов. Он объясняет просто: президенту США по законодательству дают 60 дней на подпись документа. Значительно больше времени займет подготовка украинских военных к работе с новыми видами вооружений.

"Это артиллеристов подготовить можно быстро. Они у нас опытные и там специфика другая – просто, извините за упрощение, таблицы стрельб и направление показать. Понятно, что подготовка экипажей для танков "Абрамс" или любой другой тяжелой техники – это не просто и не скоро.Скажем, там есть специальность "заряжающий", которого у нас нет вообще.Если механика-водителя можно перенаучить (управление всеми танками плюс-минус одинаковое – несколько рычагов и педали), то система управления огнем совсем другая, чем на русских танках , заряжающий – тоже новинка. То есть много проблем, из-за которых "Абрамсы" завтра на Донбасс не поедут", – объясняет военный эксперт.

Непростая ситуация и с самолетами. Жирохов прогнозирует, что Украине передадут советские самолеты, находящиеся на территории государств-союзников. Западные образцы – это скорее далекая перспектива.

"Я видел "видосики", где наши летчики говорят: "дайте нам F-16 и мы завтра полетим". Но на самом деле здесь есть немного хвастовства, потому что переучиться не так легко."

Кроме того, стандарты НАТО охватывают не только самолеты, но и аэродромное оборудование. То есть все эти советские заправщики, спецмашины сразу можно "отправлять в утиль". Там разъемы другие, все остальное. Подготовить к вылету такой самолет, не имея соответствующего оборудования, невозможно. Выходит, что вместе с самолетами нам нужно кучу всего, что будет стоить больше, чем все эти самолеты, вместе взятые. Если бы у нас была инфраструктура по стандартам НАТО – никаких проблем. Инструктуры, переквалификация – и вперед. Но сейчас у нас нет ничего.

Похожая история и с противовоздушной обороной. Те образцы, которые союзники могли дать, – они уже дали. Я имею в виду С-300 и другие поставки, которые не говорят. Но это все – советские образцы. Чтобы переучить людей на "Patriot", нужно время – это слишком сложные образцы, чтобы их освоить через два месяца", – говорит Жирохов.

Не хватает украинцам и противокорабельного вооружения.

"Британцы нам дают "Бримстоуны", но это противокатерное оружие. Для "Рептора" пригодятся, но не больше. Наши "Нептуны" далеки от массового производства. С американскими "Гарпунами" тоже есть проблемы, потому что у них есть только морская и авиационная версии" "Береговая версия "Гарпуна" была мало распространена. А нас нужна как раз только береговая", - объясняет эксперт.

Что Украине вряд ли понадобится?

Если американских "Абрамсов" Жирохов ждет с нетерпением, то к "Леопардам", которые, возможно, передаст Украине Германия, эксперт относится довольно скептически.

"Леопарды" не вызывают у меня энтузиазма. Тем более, что немцы нам дают "Леопарды" 1965 года производства - любые современные противотанковые средства будут их "перемалывать" на раз-два. Немцы могут принять такое политическое решение, но военной пользы от них будет немного. Если бы "Леопард-2" или лучше – смысл есть. А "Леопард-1А" очень похож на немецкий почерк с 5 тысячами касок. Да еще и касок "Темп-2М", которые у нас и купили", - говорит Жирохов.

Также он сомневается, что закон о ленд-лизе сможет очень подсобить ВСУ с беспилотными летательными аппаратами.

"Опять-таки возникает вопрос подготовки. Те беспилотники, которые американцы могли дать - они уже их дали. Разговоры о "MQ-9 Reaper", по-моему, останутся только разговорами. Во-первых, это стратегический беспилотник, а во-вторых – там подготовка расчета длится год. Если наши военные проявят исключительную гениальность – все равно по меньшей мере пол года, нужны ли они через полгода, очень трудно прогнозировать.

Американцы уже передали нам ударные беспилотники-камикадзе Switchblade, поляки хорошие БПЛА дали. А вот относительно "риперов" лично я сомневаюсь. Даже относительно целесообразности, если только мы не намерены бомбить Москву. Он имеет дистанцию в 2 тысячи километров, 16 км высота. То есть это очень мощное оружие, которое американцы использовали в Ираке, Афганистане. Оператор мог сидеть в Италии в баре и производить бомбардировки объектов в Кандагаре. То есть, это масштабы, которые, может, и не нужны Украине", – отметил военный эксперт.

Мы не можем пользоваться многими видами вооружения, то есть перелома на фронте не будет?

Жирохов отмечает: сегодня Украина теряет немало возможностей из-за потраченных лет, в течение которых о стандартах НАТО только говорили, вместо их внедрять. Как следствие – у нас нет специалистов, которые могут использовать виды вооружений, которые готовы передать союзники.

"Я помню, как Кучма говорил: "Давайте переходить на стандарты НАТО!" Но никто ничего не делал. Если бы у нас сейчас было бы хотя бы две танковые бригады, подготовленные по стандартам НАТО, все было бы по-другому. Мы бы уже сейчас получили "Абрамсы" и уехали "разматывать" их на Изюм.

Следует понимать, что переход на стандарты НАТО – это длительный, сложный и дорогостоящий процесс. Скажем, Польша уже 18 лет у НАТО, а у нее, кроме "Абрамсов", есть до сих пор Т-72, есть и МиГ-29. Полностью перейти сложно и затратно.

Следовательно, мгновенных результатов ленд-лиза на фронте ожидать не стоит.

"Если кто-то ждет перелома в войне через две недели, через два месяца или до 9 мая", то нет, его не будет.

Мы смотрим на дальнейшую перспективу. Уже сейчас уехали артиллеристы, военные других специальностей – учиться и осваивать новые вооружения. Людей забирают даже с фронта на учебу. Они вернутся – кто через 2-3 месяца, кто через 5-6. Раньше – невозможно, как бы интенсивно не работали. Есть учебные программы, по которым проводят подготовку военных, независимо от того, откуда они из Польши, Германии, США или Украины.

Быстрыми могут быть разве что локальные успехи. Мы уже получили достаточно большое количество артиллерии, а некоторые артиллеристы уже прошли недельные учения. Поэтому мы уже можем увидеть какое-нибудь видео, где наша артиллерия "попадает в крестик". Благодаря этому можно будет, допустим, остановить наступление на изюмском направлении или в другом месте. Но такого, чтобы мы перешли в контрнаступление и завтра забрали Херсон, а послезавтра освободили Крым – не будет. Не так быстро", – подчеркнул Михаил Жирохов.