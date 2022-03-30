Результатом войны России против Украины будет вступление Швеции и Финляндии в НАТО, - Чалый

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TVю



"Мы с вами еще до полномасштабного вторжения России в Украину говорили, что планы Путина на украинской земле не заканчиваются. Россия проводит империалистическую экспансионную политику. Я думаю, что на бумаге у них есть планы по захвату стран Прибалтики и Польши. Но сейчас такие планы меньше для реализации, потому что Украина взяла почти весь удар на себя", - объяснил Чалый



Дипломат уверен, что пока будет существовать путинский режим в России, их политика не изменится. По словам Чалого, единственный шанс остановить войну - силовое противостояние.



“Путина останавливают только там, где есть силовое противостояние. Это уже поняли не только члены НАТО, но и страны, не принадлежащие к Альянсу. К примеру, Швеция и Финляндия. Я прогнозирую, что следствием этой войны будет вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Это будет осознанное решение, учитывая угрозы, исходящие от России”, - добавил Чалый



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb