Результатом войны России против Украины будет вступление Швеции и Финляндии в НАТО, - Чалый
Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США (2016-2019 гг.) дипломат Валерий Чалый считает, что одним из результатов войны России против Украины станет вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TVю
"Мы с вами еще до полномасштабного вторжения России в Украину говорили, что планы Путина на украинской земле не заканчиваются. Россия проводит империалистическую экспансионную политику. Я думаю, что на бумаге у них есть планы по захвату стран Прибалтики и Польши. Но сейчас такие планы меньше для реализации, потому что Украина взяла почти весь удар на себя", - объяснил Чалый
Дипломат уверен, что пока будет существовать путинский режим в России, их политика не изменится. По словам Чалого, единственный шанс остановить войну - силовое противостояние.
“Путина останавливают только там, где есть силовое противостояние. Это уже поняли не только члены НАТО, но и страны, не принадлежащие к Альянсу. К примеру, Швеция и Финляндия. Я прогнозирую, что следствием этой войны будет вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Это будет осознанное решение, учитывая угрозы, исходящие от России”, - добавил Чалый
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