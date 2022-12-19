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Обновлено

"Результативная встреча" и "стратегическое сотрудничество": о чем говорили в Минске Путин и Лукашенко

19 декабря, 2022 понедельник
19:54
война с Россией

Владимир Путин и Александр Лукашенко выступили с заявлениями по окончании встречи в Минске, российский президент прибыл в Беларусь впервые с 2019 года

Об этом сообщают российские и белорусские пропагандистские СМИ.

Президент РФ Путин в ходе переговоров заявил, что эта встреча была "очень результативной", а самопровозглашенный президент Беларуси отметил, что люди "оценят решения, которые здесь были приняты на сегодняшний день и на стратегию".

В частности, во время пресс-конференции по итогам переговоров, продолжавшихся более двух с половиной часов, Путин заявил, что Россия и Беларусь договорились продолжать практику совместных военных учений, а также заниматься созданием новой военной техники.

Также он сказал, что Москва и Минск договорились вести подготовку экипажей боевых самолетов армии Беларуси, уже переоборудованных "для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью".

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В свою очередь, самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что Москва уже передала Минску комплексы противовоздушной обороны С-400 и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", которые уже поставлены на дежурство.

Также известно, что Путин заявил, что Беларусь является "не только хорошим соседом" России, но и "союзником в прямом смысле этого слова".

"Мы действительно в последнее время много уделяли внимание вопросам безопасности, сотрудничеству на международной арене. И в целом мы должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются наши отношения", - заявил Путин.

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Также Лукашенко в свою очередь заявил, что "укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на переменную ситуацию в мире".

В частности, по его словам, местные избиратели испытывают недостатки политики "защиты демократии и прогресса посредством ограничений и военной силы" в отношении России и Беларуси, и поэтому нужно проявить "политическую волю и нацеленность на результат".

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"Мы ни в коем случае не должны допустить ошибок, допущенных после распада Советского Союза. Поэтому нашим безусловным приоритетом является решение чувствительных экономических вопросов, от которых в конечном итоге зависит благосостояние населения, поддержка наших реформ в общественной и политической сферах", - заявил белорусский президент.

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  • 16 декабря стало известно, что Владимир Путин встретится в Минске с Александром Лукашенко 19 декабря. А аналитики ISW определили, к чему Путин склонит Лукашенко во время визита.
  • 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Говорили, в частности, о ситуации в Беларуси и возможной угрозе наступления.
  • Встреча российского диктатора Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко 19 декабря будет частью усилий, которые должны создать информационное условие для нового этапа войны против Украины.

 

Мир
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Белорусь
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