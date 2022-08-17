"Результат россияне почувствуют через несколько недель": военный эксперт Киричевский о взрывах в оккупированном Крыму
Военный эксперт Иван Киричевский убежден, что последствия взрывов в оккупированном Крыму россияне начнут ощущать через несколько недель
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Результат от взрывов в Крыму станет ощутим для оккупантов через несколько недель. Поскольку на тех видеоматериалах, которые мы видели, четко видно, что на этих военных базах ящики с боеприпасами стояли под открытым небом. Это говорит о том, что эти боеприпасы выгрузили из вагонов совсем недавно. С другой стороны, эти ящики с боекомплектом были размещены так, чтобы быстро их переместить. Поэтому все это добро, которое должно было подъехать россиянам на Юге Украины, было уничтожено", - объяснил Кричевский.
Эксперт подчеркнул, что россиянам будет сложно восстановить поврежденное железнодорожное сообщение и электрические подстанции на территории оккупированного Крыма.
"Неважно то, настолько быстро россияне смогут починить железнодорожное сообщение с материковой Украиной. Та скорость, которую демонстрируют российские инженерные войска, то им нужно для этого от 2 суток до недели. Что касается поврежденных электрических подстанций в Крыму, то здесь ситуация хуже для оккупантов. У них и до войны с этим не очень было хорошо. С начала аннексии электрогенерирующая инфраструктура в Крыму только приходила в упадок", - добавил он.
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В Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа прогремели взрывы, в минобороны России заявили о детонации на складе с боеприпасами.
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На военном аэродроме в Гвардейском, Симферопольского района в оккупированном Крыму, 16 августа раздались взрывы.
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